28.05.2019 09:50 403

ЦБ начал формализовывать ликвидационные процедуры для негосударственных пенсионных фондов (НПФ). Пока он представил порядок согласования промежуточного ликвидационного баланса. Ранее Счетная палата (СП) указывала, что нормативная база по уходу НПФ с рынка «требует доработки». Формализация процедур может помочь частным фондам исполнять законодательство, а регулятору адекватно отвечать НПФ, указывает эксперт.

ЦБ предложил участникам пенсионного рынка порядок составления и согласования регулятором промежуточного ликвидационного баланса ликвидируемых НПФ, следует из проекта указания Банка России. В настоящее время такой порядок на уровне нормативных актов Центробанком не установлен. Ожидается, что указание вступит в силу в третьем квартале этого года.

Согласно данным регулятора, с марта 2012 года по май 2019 года в связи с нарушениями и добровольными отказами от лицензии ликвидировалось 57 НПФ. Сейчас лицензиями обладает 51 частный пенсионный фонд.

На данный момент правила ликвидации НПФ установлены законом «О негосударственных пенсионных фондах». В случае ликвидации фонда по инициативе ЦБ его ликвидатор должен составить промежуточный ликвидационный баланс, в котором должны быть отражены состав имущества, купленного фондом на пенсионные накопления и резервы, а также обязательства перед клиентами фонда и иными лицами. Этими нормами «руководствовались ранее и руководствуются в настоящее время ликвидаторы НПФ», уточнили в ЦБ. Согласно закону, баланс должен быть согласован регулятором в течение месяца с момента его подачи.

Вместе с тем ранее Счетная палата указывала, что положение закона «О НПФ» о промежуточном ликвидационном балансе «не работает», а ряд бывших топ-менеджеров частных фондов жаловались на запутанность и непрозрачность механизма выхода с рынка (см. "Ъ" от 28 февраля). «В рамках указанных требований закона ликвидаторы представляли промежуточный ликвидационный баланс на согласование в Банк России»,— заявили в ЦБ. В СП в понедельник не ответили на запрос "Ъ".

Проект указания устанавливает форму подачи документов, их заверения, а также способа подачи промежуточного ликвидационного баланса. Если ликвидатор не предоставил или предоставил не все подтверждающие документы, регулятор направит ему запрос с указанием срока предоставления недостающих документов, который не должен превышать пять дней. Банк России может отказать в согласовании промежуточного ликвидационного баланса, если необходимые документы не были представлены или же если в ЦБ были предоставлены недостоверные сведения. При этом в ответе ликвидатору он должен мотивировать свое решение. Уведомление о согласовании и об отказе в согласовании промежуточного ликвидационного баланса НПФ должно быть отправлено в течение месяца.

Как отмечают участники рынка, проект указания устанавливает формальные процедуры согласования промежуточного ликвидационного баланса фонда. «Это может помочь НПФ, проходящим процесс ликвидации, выполнять требования ЦБ и самому Банку России адекватно отвечать ликвидаторам, поскольку сейчас процедура слабо формализована»,— поясняет независимый член совета Ассоциации НПФ Алексей Морозов. Вместе с тем он отмечает, что «проект указания ссылается на статью закона о принудительной ликвидации». По его словам, «за последние два года десяток НПФ добровольно сдал лицензии, и нигде в документе не прописано, что тот же порядок действует для таких фондов».

Илья УСОВ