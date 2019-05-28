28.05.2019 10:10 385

Сотрудники московского Управления экономической безопасности (УЭБ) МВД проводили проверку сделки, которая легла в основу уголовного дела против основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви, еще летом 2018 года, следует из запросов полиции у банка «Восточный» (есть у РБК). Информацию подтвердили три источника, близкие к разным сторонам корпоративного конфликта, и собеседник, знакомый с информацией о проверке. Однако проверка не закончилась возбуждением дела: его уже в 2019 году завел Следственный комитет по заявлению миноритария банка Шерзода Юсупова.

Как развивалось дело Калви

За контроль над банком «Восточный» борются две группы акционеров: фонд Baring Vostok (владеет 52% акций) и «Финвижн» Артема Аветисяна, которого поддерживают миноритарии Шерзод Юсупов и Юрий Данилов (вместе владеют 40,2%). Конфликт начался в 2018 году, но общественный резонанс он получил в феврале 2019 года, когда Калви и других партнеров Baring Vostok (Филиппа Дельпаля, Ивана Зюзина, Вагана Абгаряна) задержали. Уголовное дело против них завели по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере.

По версии следствия, в феврале 2017 года Калви с партнерами убедил совет директоров «Восточного» погасить кредит Первому коллекторскому бюро (ПКБ, у структур Baring более 50%) на 2,5 млрд руб. в обмен на пакет акций компании IFTG, оцененный в 3 млрд руб. IFTG — это люксембургский инвестфонд, который вкладывался в том числе в финтех-стартапы. По версии следствия, стоимость ценных бумаг фонда составляла всего 600 тыс. руб. Дело возбудили после заявления в ФСБ, которое написал Юсупов, в апреле Калви перевели из-под стражи под домашний арест. Калви связывал свое уголовное преследование с акционерным конфликтом.

Что заинтересовало МВД

Запрос о предоставлении информации УЭБ Главного управления МВД по Москве направило в банк «Восточный» 28 мая 2018 года. Полицию интересовало, выдавал ли банк Первому коллекторскому бюро кредиты в 2015 году, а также объем задолженности у банка по заключенным с ПКБ кредитным договорам. Полицейские требовали предоставить ответ до 1 июня 2018 года. В середине июня банк получил повторный запрос от УЭБ ГУВД Москвы (есть у РБК) с требованием предоставить информацию о сделках между ПКБ и «Восточным» в период с 2015-го по май 2018 года уже по решению Замоскворецкого суда Москвы.

«Восточный» 11 декабря 2015 года заключил два кредитных договора с ПКБ: на 1,5 млрд руб. и на $15,1 млн (30 декабря конвертирован в рублевый на 1,1 млрд руб.). Банк обменял кредиты ПКБ на 2,5 млрд руб. на акции IFTG в феврале 2017 года (соответственно, во время запроса МВД задолженности у ПКБ перед банком уже не было). Тогда это решение поддержал совет директоров банка. Уступить кредиты в обмен на ценные бумаги IFTG совету директоров «Восточного» советовали представители Baring, в том числе Калви. Потом Юсупов, который проголосовал за одобрение сделки, заявил, что Калви ввел совет директоров в заблуждение, а пакет акций IFTG стоит значительно дешевле из-за ограничений, наложенных на акции компании в ее уставе.

В июле четверым членам совета директоров «Восточного» пришли повестки из МВД с требованием явиться для дачи объяснений, сообщили РБК три источника. Часть повесток пришла одним днем — 9 июля, а опросы были назначены на 12 июля. Юсупову нужно было явиться в ОВД в 10:00, Зюзину в 12:00, Аветисяну в 14:00, Абгаряну в 15:00. Тогда в совете директоров банка были девять человек, четверо от Baring Vostok (Майкл Калви, Иван Зюзин, Филипп Дельпаль, Ваган Абгарян) и пятеро от «Финвижн» (Артем Аветисян, Юсупов, Светлана Труханович, Александр Калинин и Юрий Данилов).

Повестки, по словам знакомого с ситуацией источника, получили все члены совета директоров, это подтвердил еще один источник РБК. «Все члены совета директоров давали соответствующие показания. Но ситуация не была разрешена, как известно», — сказал РБК собеседник.

Проверка МВД тогда не привела к возбуждению дела, говорит источник РБК, близкий к Baring. О том, что проверка была осуществлена, но ничем не закончилась, сообщил еще один источник РБК, знающий об этом от Baring. Отказ в возбуждении дела по поводу этих сделок был, но документы были изъяты правоохранительными органами в рамках нового дела, отметил он. Собеседник, близкий к совету директоров «Восточного», сказал, что МВД заинтересовалось сделками с ПКБ летом 2018 года и запросы поступали на имена членов совета, но чем закончилась проверка, он не знает, так как затем была «тишина». Он не исключил, что запросы могли поступать в банк и позднее.

Новое дело в отношении сделок между «Восточным» и ПКБ через полгода завел Следственный комитет после заявления Юсупова в ФСБ.

«Финвижн» перенаправила вопросы РБК в банк и членам совета и сообщила, что в компанию запрос из МВД не поступал. В Baring Vostok сообщили, что «фонд и его сотрудники всегда сотрудничают с регулирующими и правоохранительными органами», но не могут разглашать детали. «Восточный» отказался от комментариев. В пресс-службе ГУ МВД по Москве отказались от комментариев и посоветовали обратиться в Следственный комитет России. РБК направил запрос в пресс-службу СКР.

После проверки МВД, в октябре 2018 года, ПКБ подало в Арбитраж Москвы иск против своего гендиректора Максима Владимирова (он был также арестован по делу Калви и находится в СИЗО). Бюро в своем иске утверждало, что акции IFTG стоили даже больше, чем долг перед «Восточным», — 3,6 млрд руб. Гендиректор ПКБ Владимиров заключил невыгодную сделку и занизил стоимость акций на 604 млн руб., заявили в ПКБ. Суд провел собственную независимую оценку и решил, что стоимость пакета акций IFTG больше 3 млрд руб. Решение было вынесено 18 февраля 2019 года, через четыре дня после задержания Калви с партнерами.

Павел КАЗАРНОВСКИЙ

При участии: Георгий МАКАРЕНКО, Дмитрий СЕРКОВ