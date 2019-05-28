«Технология гениальна»: почему миллиардер Саид Гуцериев до сих пор верит в блокчейн

28.05.2019 10:20 403

В 2017 году Белоруссия стала первой страной СНГ, легализовавшей криптовалюты. Этим решил воспользоваться самый молодой российский миллиардер и совладелец группы «Сафмар» Саид Гуцериев. В начале 2019 года он запустил в Белоруссии первую легальную криптобиржу currency.com, а его партнером в этом проекте стал владелец фонда VP Capital Виктор Прокопеня. Суммарные инвестиции составили около $10 млн, при этом по итогам первого года партнеры рассчитывают получить выручку около $70 млн, а оборот — $1 млрд. О первых итогах работы криптобиржи Forbes побеседовал с Саидом Гуцериевым на международном саммите, посвященном технологии блокчейн The Way Summit: Blockchain Technology Invest Day 2019.

В январе этого года вы вместе с Виктором Прокопеней запустили currency.com. Прошло четыре месяца – можете ли вы подвести первые итоги ее работы.

Подводить итоги по первым четыре месяцам сложно, но могу сказать, что компания растет достаточно агрессивно. На сегодняшний день это уникальный проект — первая в мире биржа, где можно торговать токенизированными финансовыми активами. Уже в этом месяце мы выходим из бета-версии. Теперь мы можем принять всех желающих — в листе ожидания сейчас где-то 150 000 человек.

На пользователей из каких стран приходится основная доля оборота биржи?

Примерно 60-70% — это страны СНГ. А все остальные – это Европа. Сейчас потихоньку начинают приходить пользователи из Азии.

Еще один ваш проект с Прокопеней — capital.com для торговли фининструментами с помощью искусственного интеллекта — стартовал летом 2017 года. Каковы результаты его работы?

Эту компанию можно уже назвать состоявшейся в плане масштаба. Она достаточно крупная, там сейчас более 400 000 клиентов, бренд узнаваемый.

Согласно информации на сайте, основная аудитория компании – это физлица из Европы.

Capital.com действительно больше ориентирован на европейский рынок — именно там мы получали лицензии, и там более распространена биржевая торговля. Но недавно мы получили лицензию в Белоруссии и начнем потихоньку выводить capital.com на страны СНГ.

Как вам удалось заполучить такие удачные доменные имена — currency.com и capital.com?

Мы их купили на рынке — причем довольно удачно. Capital.com стоил полтора-два миллиона долларов, currency.com — чуть-чуть дешевле.

Белоруссия пока что единственная страна СНГ, где легализованы криптовалюты. Как вы думаете, будет ли этот процесс распространяться на соседние страны и на Россию, в первую очередь?

Белоруссия приняла правильное решение и создала очень комфортное поле для развития IT-компаний. Сейчас все, что касается криптовалют в России — это серая зона. И сейчас идут дискуссии на эту тему — в правительстве и в Центральном банке. Мне кажется, что в ближайшее время должны появится какие-то решения. Не знаю, насколько комфортные условия для развития будут созданы. Но сейчас, насколько я знаю, создается какая-то база для этого в России в том числе.

Насколько белорусская площадка может конкурировать с аналогичными в других странах? И какие у нее преимущества?

В целом, мне кажется, Белоруссия имеет огромные возможности стать таким мощными региональным игроком для СНГ и для Европы в том числе. Почему нет? Созданы абсолютно правильные условия для работы таких компаний, в Белоруссии гениальные специалисты и айтишники.

Когда в Белоруссии принимался декрет о цифровизации, был бум криптовалют, и объемы этого рынка оценивались в четыре раза больше, чем сейчас. Насколько перспективна работа криптобиржи в этих условиях и на что вы рассчитываете? У вас есть понимание понимание того, что будет происходить с криптовалютами через год, два, десять лет?

Мы считаем, что криптобиржи и в целом технология блокчейна — они гениальны и они пришли вдолгую. Это технологии, которые могут применяться для разных индустрий, не только для криптовалют. Так что мы не делали эти компании, исходя из волатильности рынка или какой-то цены на биткоины и другие криптовалюты. А просто создавали мощную инфраструктуру, чтобы вдолгую работать в этой индустрии

Анастасия ЛЯЛИКОВА, Forbes Staff

