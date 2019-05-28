28.05.2019 10:30 409

Верховный суд РФ запретил перечислять взыскиваемые по исполнительному листу из бюджета РФ средства на счета юристов и адвокатов. Такое положение закреплено в принятом со второй попытки постановлении пленума.

«В целях исключения риска недобросовестных действий при получении исполнения и защиты интересов взыскателя, перечисление сумм, подлежащих взысканию по исполнительному документу, предусматривающему обращение взыскания на средства бюджетов бюджетной системы РФ, на счет представителя взыскателя или по просьбе взыскателя на счет иного лица не допускается независимо от наличия этого полномочия в доверенности», — говорится в документе.

Всего постановление пленума содержит 25 пунктов, оно разъясняет нюансы применения судами норм Бюджетного кодекса (БК), связанных с исполнением судебных актов по обращению взыскания на средства бюджетной системы.

Только рубли

ВС напоминает, что суды должны указывать в резолютивной части решение о взыскании средств из бюджета в рублях, а если в исполнительном листе суммы проставлены только в валюте, то это может служить основанием для его возврата.

«В пункте 1 статьи 2421 БК РФ закреплено обязательное условие об указании в исполнительном документе сумм, подлежащих взысканию, в валюте Российской Федерации. В целях исполнения требований Кодекса судам необходимо указывать в резолютивной части судебного акта, предусматривающего обращение взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, подлежащие взысканию суммы в валюте Российской Федерации. Указание в исполнительном документе сумм, подлежащих взысканию, только в иностранной валюте может служить основанием для возврата исполнительного документа органом, исполняющим судебные акты, на основании пункта 3 статьи 2421 БК РФ», — говорится в постановлении пленума.

Совпадение с резолютивной частью

Несовпадение резолютивной части постановления суда и текста исполнительного листа может быть признано несоответствием документов и препятствовать взысканию средств, предупреждает ВС.

«По смыслу закрепленных в законе требований к форме и содержанию исполнительного документа под несоответствием документов, указанных в пунктах 1 и 2 статьи 2421 БК РФ, таким требованиям следует понимать в том числе несовпадение текста исполнительного листа и резолютивной части судебного акта, препятствующее надлежащему исполнению; отсутствие в исполнительном листе сведений об идентификационном номере налогоплательщика взыскателя-организации или должника-организации; несоответствие фамилии, имени, отчества гражданина, обратившегося за исполнением, фамилии, имени, отчеству взыскателя, указанным в исполнительном листе», — уточняется в постановлении пленума.

При этом в случае исправления судом допущенных в резолютивной части судебного акта описок, опечаток и арифметических ошибок суд выносит определение, которое заверяется гербовой печатью суда и передается взыскателем вместе с другими обязательными документами в орган, исполняющий судебные акты.

«Новый исполнительный лист судом не выдается, и первоначально выданный исполнительный документ подлежит исполнению с учетом определения об исправлении описок, опечаток, арифметических ошибок в силу обязательности судебного акта, в том числе определения суда (статья 13 ГПК РФ, статья 16 АПК РФ, статья 16 КАС РФ)», — поясняет ВС.

Ошибка с ответчиком

А вот ошибка с указанием ответчика в делах о взыскании средств из бюджета не препятствует в рассмотрении иска.

«Неправильное определение в исковом заявлении государственного органа, выступающего от имени Российской Федерации, не является основанием для отказа в принятии искового заявления, его возвращения, оставления без движения», — указывается в документе.

ВС разъясняет, что в таких случаях при подготовке дела к судебному разбирательству суд сам определяет в судебном акте ответчиком Российскую Федерацию в лице надлежащего федерального органа государственной власти, наделенного полномочиями выступать от имени государства в суде.

Распечатка из картотеки

Если разбирательство проходило в арбитражном суде, то взыскателю достаточно направить в исполнительный орган распечатку из картотеки, указывается в постановлении пленума.

ВС напоминает, что к направляемому на исполнение в орган, исполняющий судебные акты, взыскателем либо его представителем исполнительному документу (за исключением судебного приказа) помимо иных обязательных документов прилагается копия судебного акта, на основании которого он выдан (пункт 2 статьи 2421 БК РФ).

«При применении данной нормы судам общей юрисдикции необходимо учитывать, что взыскателю выдается копия судебного акта на бумажном носителе, заверенная судом.

Исходя из положений статьи 177 АПК РФ тексты судебных актов арбитражных судов, по общему правилу, размещаются на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Требование пункта 2 статьи 2421 БК РФ о представлении копии судебного акта следует считать соблюденным в случае приложения взыскателем копии судебного акта арбитражного суда, изготовленной посредством печати из информационной системы «Картотека арбитражных дел», — поясняется в постановлении пленума.

ВС считает, что орган, исполняющий судебные акты, имеет возможность убедиться в достоверности представленной копии путем обращения к картотеке.

«Представление заверенной судом копии судебного акта для арбитражных судов является обязательным в случае направления судом для исполнения по ходатайству взыскателя исполнительного листа, предусматривающего обращение взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (часть 31 статьи 319 АПК РФ)», — уточняется в постановлении пленума.