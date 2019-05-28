28.05.2019 11:00 385

Рубль показывает минимальные отрицательные изменения утром вторника с оглядкой на текущее укрепление доллара США против большинства соперников на форексе, а также с учетом развернувшейся в минус нефти марки Brent.

Против него — также и покупка валюты Центробанком в рамках бюджетного правила, а поддержкой утром и днем могут выступать остаточные продажи экспортной выручки расчетами "сегодня" под уплату налога на прибыль.

В фокусе внимания — параметры завтрашних аукционов ОФЗ (около 16.00 МСК), по-прежнему актуальных на фоне рыночных ожиданий скорого снижения ключевой ставки ЦБ, а также возможного возвращения лимитов на первичное размещение госбумаг после очередного перевыполнения квартального плана по продаже рублевого госдолга.

К 10.20 МСК котировки пары доллар/рубль расчетами "завтра" были вблизи 64,57, и российская валюта теряет 11 копеек от уровня предыдущего закрытия.

К слабеющему на форексе евро рубль показывает минимальные изменения, и к 10.20 МСК котировки были вблизи 72,14.

Пара евро/доллар сейчас снижается на 0,16%, торгуется у отметки $1,1180.

Доллар США немного дорожает к корзине из 6 валют (97,80), более существенное укрепление у него против ЕМ-валют, при этом рубль выглядит лучше своих собратьев.

Баррель Brent дешевеет на 0,5% после 2-процентного роста накануне и оценивается в $69,81.

Рубль сохраняет уверенное лидерство на рынке форекс с начала года благодаря дорогой нефти, а также сильному иностранному спросу на российские рублевые госбумаги в отсутствие новых западных экономических санкций против РФ и при высоких текущих процентных ставках с учетом сигналов российского Центробанка о возможности скорого смягчения ДКП.

"Явных поводов для роста волатильности в российской валюте мы не наблюдаем. Фундаментально по-прежнему считаем, что рубль имеет определенный потенциал для укрепления, однако без общей фазы оптимизма в отношении всей группы валют развивающихся стран реализовать данный потенциал проблематично", — полагает Михаил Поддубский из Промсвязьбанка, ожидая консолидации пары доллар/рубль вблизи текущих уровней на горизонте ближайших дней.

Владимир АБРАМОВ. Редактор Андрей КУЗЬМИН