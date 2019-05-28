28.05.2019 15:00 367

За создание нелегальных микрофинансовых и кредитных организаций необходимо ввести уголовную ответственность. Об этом заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина в Госдуме.

Тема поднималась в ходе собрания с фракцией "Единая Россия" в преддверии ежегодного отчета о работе регулятора в ГД.

Вопрос о деятельности нелегальных микрофинансовых организаций поднял депутат комитета ГД по финансовому рынку Алексей Изотов. Он сообщил, что граждане часто жалуются на такие конторы. "Сейчас значительно больше незаконных микрофинансовых организаций, чем законных", — пояснил депутат.

Эльвира Набиуллина, реагируя на слова Изотова, заявила, что одно из ключевых направлений по наведению порядка на рынке финансовых услуг — это борьба с "черными кредиторами".

- Первое, что здесь необходимо сделать, — быстро выявить, чтобы нелегальные кредиторы не вовлекли в свою организацию максимальное количество людей, — заявила она, добавив, что за этот год выявляемость нелегальных кредиторов увеличилась на 70%.

Вторая предпринимаемая мера — это закрытие таких организаций.

- На наш взгляд, здесь нужно вводить уголовную ответственность, — добавила глава регулятора. — При выполнении поручений из Послания президента мы будем вносить соответствующие предложения.

Она выразила надежду, что Госдума поддержит ЦБ в этом плане.

- При этом надо быстро блокировать сайты. Законопроект по этому поводу сейчас в Думе, — сообщила глава Банка России.

Она пояснила, что основной способ привлечения клиентов в эти нелегальные организации — это интернет. Так что скорость блокировки сайтов — вопрос ключевой.

Набиуллина также отметила, что в каждом регионе ЦБ взаимодействует с правоохранительными органами, чтобы пресечь нелегальные операции. "Микрофинансовые организации в основном действуют на локальных рынках, здесь необходимо особое внимание", — пояснила председатель ЦБ.

Ранее, выступая в ГД, глава Банка России заявила о том, что ЦБ против запрета микрофинансирования. Дело в том, что в случае запрета люди могут пойти за займами как раз к нелегальным кредиторам. Надо не запрещать, а более пристально контролировать, считают в ЦБ.

Татьяна ЗАМАХИНА

