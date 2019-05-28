28.05.2019 17:00 314

Лизинговый рынок несколько лет подряд рос активными темпами, но в ближайшее время на нем произойдет спад, полагают эксперты. По итогам 2019 года объем рынка увеличится не более чем на 15%.

По словам ведущего аналитика по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Ксении Балясовой, в 2019 году слабый экономический рост и сохранение текущей денежно-кредитной политики окажут сдерживающее влияние на инвестиционную активность потенциальных лизингополучателей. По итогам 2019 года объем рынка увеличится не более чем на 15%, при этом будет отмечаться замедление темпа роста у драйверов рынка — лизинга железнодорожной техники и автомобилей. Меньший по сравнению с 2018 годом рост погрузки на железнодорожном транспорте в текущем году и сокращение дефицита подвижного состава, характерного для 2017–2018 годов, не позволят сегменту вырасти более чем на 30%. Рост авиализинга, который почти на 95% сконцентрирован на трех крупнейших компаниях, составит от 5 до 10% и будет во многом зависеть от крупных сделок по лизингу самолетов SSJ-100 ввиду действия государственной программы поддержки российского авиапрома.

Генеральный директор лизинговой компании ООО «Директ Лизинг» Виктор Бочков говорит, что лизинговый рынок в России второй год подряд устанавливает рекорды роста. Это подтверждает обзор рейтингового агентства «Эксперт», где темпы роста оцениваются в 20–49% в зависимости от отрасли. Но вскоре прогнозируется спад.

«Несмотря на то, что рынок лизинга на сегодняшний момент находится на пике роста, я уверен, что уже в ближайшее время наступит некоторый спад, основанный на эффекте высокой базы. В среднесрочной перспективе в 2019 году лизинговый бизнес уже не будет расти такими темпами, как сейчас. В массовом сегменте его поддержат сделки с легковым транспортом, специальной и строительной техникой»,— говорит Виктор Бочков. По его оценкам, в 2019 году темп роста лизингового рынка не превысит 15%, а возможности роста будут ограничены слабыми темпами роста экономики.

По словам руководителя продаж в Москве и Санкт-Петербурге группы компаний «Альфа-Лизинг» Александра Голанкова, стабильный рост на протяжении 2018 года и по настоящее время показывает сегмент такси. Диверсификация рынка между крупнейшими агрегаторами, замещение ими региональных игроков, деление рынка на сегменты, выделение и повышение спроса на премиум-сегмент — все это способствует кратному росту лизинга в такси. По его прогнозам, рост рынка автолизинга в 2019 году составит не более 15%, что меньше темпов роста рынка в 2018 году. В сегменте легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта уже сейчас наблюдается снижение по сравнению с первым кварталом 2018 года на 0,3%. Значительный рост в 2019 году не прогнозируется, также и в силу того, что отмена секторальных санкций в 2019 году маловероятна. «С учетом имеющихся макроэкономических прогнозов о замедлении рынка к 2020 году и даже некоторых прогнозах о цикличности кризисов и новой стагнации к 2021, прогнозируется постепенное снижение темпов роста рынка»,— говорит господин Голанков.

Младший аналитик ИК «Фридом Финанс» Александра Овчинникова полагает, что слабые темпы экономического роста в совокупности с усилением регулятивного надзора за кредитными организациями могут ограничить инвестиционную активность лизингового бизнеса и поспособствовать уходу небольших кэптивных лизинговых компаний. Руководитель дирекции продуктового развития и взаимоотношений с партнерами компании «Балтийский лизинг» Андрей Волков отмечает, что одна из формирующихся на рынке тенденций — постепенное развитие сервисной составляющей, которая все чаще включается в договоры лизинга. «Компании все активнее конкурируют между собой не только ценовыми условиями, но и наполнением лизинговой сделки сервисами и опциями. Речь идет не только об эксплуатационных услугах, таких как техническое обслуживание, шинный сервис и прочие, но также о совместных предложениях с партнерами — комплексная помощь на дорогах, топливные программы»,— рассказывает эксперт.

Цифровизация полным ходом

Основной стратегией ведущих игроков сейчас является диджитализация бизнеса, говорят эксперты. Лидеры на рынке лизинга стремятся сокращать расходы на свою операционную деятельность и постоянно повышать ее эффективность за счет постоянной автоматизации и оптимизации бизнес-процессов. По словам Александра Голанкова, одна из основных тенденций на рынке — переход рынка на «безбумажные сделки», когда для принятия решения о финансировании клиентов лизинговой компании уже не требуются бумажные анкеты и копии документов, а для подписания договоров используется электронная цифровая подпись и электронный паспорт транспортного средства. «В ближайшее время и в страховых продуктах, необходимых для лизинга, ожидается развитие, аналогичное электронным полисам ОСАГО. Клиенты уже сейчас с помощью различных цифровых каналов (например, личного кабинета или мобильного приложения) могут получить счет-фактуру, акт сверки, продлить страховку, выбрать новый автомобиль в лизинг или купить сопутствующую услугу»,— рассказывает господин Голанков. Кроме того, как отмечает эксперт, лизинг перестает быть для клиентов только финансовым решением, а становится полноценным наполненным инструментом ведения бизнеса, так же, как это происходит в развитых странах. «Мы отмечаем кратный рост онлайн-продаж, когда клиенты сначала выбирают необходимый автомобиль и комплектацию, используя различные инструменты онлайн, и таким же образом ищут финансовое решение. До 65% онлайн-продаж — это легковые автомобили, соответственно, для этого сегмента одним из драйверов становится диджитализация рынка»,— делится он.

«Если раньше о цифровизации мы говорили как о дополнительном конкурентном преимуществе, то сейчас у лизингодателей, особенно работающих в розничном сегменте, не остается другого выбора, кроме как развивать онлайн-сервисы. Уже в ближайшем будущем клиент предпочтет ту компанию, которая даст ему доступ в удобный личный кабинет, где будет организован полноценный электронный документооборот и представлена вся необходимая информация по истории сотрудничества, текущим сделкам и новым предложениям»,— считает Андрей Волков.

С участием государства

В 2016–2018 годах росту производства и продаж техники способствовали программы по субсидированию лизинга. Сейчас одной из приоритетных отраслей господдержки по-прежнему остается автомобилестроение. Меры поддержки направлены на сохранение спроса на грузовые автомобили, коммунальную и дорожно-строительную технику российского производства. Однако в настоящее время идет реформирование программ господдержки Минпромторга РФ, направленное на повышение эффективности использования средств. «Скоро мы, возможно, увидим некоторые изменения в форме и средствах доведения и использования субсидий. Также в 2019 году продолжаются программы поддержки производства железнодорожного транспорта, судостроения, легкой и пищевой промышленности»,— считает Александр Голанков.

По словам Ксении Балясовой, объем субсидий, предоставленных на поддержку автолизинга, в 2018 году был сокращен до 8 млрд рублей, тогда как в 2017 году выделялось 14 млрд. На 2019 год объем господдержки составил еще меньше — 4,9 млрд, что с высокой вероятностью не позволит автосегменту показать темпы прироста свыше 12%. Рост автосегмента во многом будет обусловлен обновлением легковых коммерческих автомобилей и грузового автотранспорта, средний возраст которого в прошлом году достиг почти двадцать лет, по данным «Автостата».

По мнению госпожи Овчинниковой, поддержку лизингу легковых автомобилей оказывает развитие каршеринга в крупных городах, а также расширение таксопарков. «Несмотря на снижение объемов господдержки, автолизинг остается крупнейшим сегментом на лизинговом рынке с долей 34,5%. На мой взгляд, механизмы стимулирования рынка плавно переходят от господдержки к естественным рыночным инструментам, к которым можно отнести плановое обновление автопарков»,— считает она.

Региональный директор по Северо-Западному федеральному округу ГК «Интерлизинг» Анна Голикова отмечает, что субсидирование лизинга обеспечило 790% продаж грузовой и строительной техники. Поэтому существенное сокращение объемов господдержки в 2019 не могло не сказаться на объеме продаж в первом квартале. Субсидия на колесную технику была выбрана уже в конце февраля. Лимит остался лишь у нескольких крупных игроков.

«Судьба программы на дорожно-строительную технику по-прежнему остается под вопросом. Мы знаем, что лимит на поддержку этого сегмента рынка выделен, но до сих пор не знаем, как он будет использован и найдется ли там место лизингу»,— обращает внимание госпожа Голикова.

Подстроиться под ситуацию

В существующих условиях участники отрасли постепенно пересматривают свои стратегии. «Игроки рынка начали лучше оценивать свои риски. Кроме того, лизинговые компании стали активнее выходить на долговой рынок. Мы начали это делать в 2017 году, разместив дебютный выпуск облигаций объемом 100 млн рублей на Московской бирже. В 2018 году мы предложили инвесторам еще два выпуска облигаций ООО "Директ Лизинг". На наш взгляд, участники рынка лизинга стали активнее прибегать к финансированию посредством долгового рынка»,— говорит Виктор Бочков.

Ксения Балясова полагает, что на фоне снижения объемов госсубсидирования автолизинга крупные федеральные лизингодатели для поддержания бизнеса будут запускать собственные льготные программы, жертвуя частью своей маржи и подталкивая других игроков к увеличению риск-аппетита. Так, уже в 2018 году на рынке был отмечен рост доли игроков, маржа которых показала отрицательную динамику, с 38 до 56%, что во многом было обусловлено ужесточением конкуренции среди лизинговых компаний. «Пойти на подобные меры в 2019 году игрокам позволит уровень маржи, который за последние три года восстановился и составляет в среднем по рынку 4,5–5%. Компании второго и третьего эшелона в борьбе за клиентов будут прибегать к неценовым методам конкуренции, снижая авансы по сделкам, и расширять клиентские сервисы, а также предлагать клиентам экспресс-продукты по более высоким ставкам, смягчая при этом критерии риск-менеджмента»,— считает госпожа Балясова.

Арина МАКАРОВА