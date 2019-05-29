29.05.2019 09:21 455

Продавец-кассир и повар стали самыми востребованными профессиями по мнению работодателей. ВНИИ труда провел опрос организаций, чтобы уточнить перечень профессий рабочих и специалистов среднего звена, востребованных на рынке труда. Результаты исследования есть в редакции.

Как рассказали "РГ" во ВНИИ труда, исследование было нужно для государственного информационного ресурса "Справочник профессий", который требует постоянной актуализации. Размещен он на сайте Минтруда. Всего в опросе приняли участие 26,9 тысячи организаций.

Предприятия заявили, как о востребованных, почти о 33 тысячах профессий. После обработки массива специалистами ВНИИ труда в списке осталось 1 075.

Двадцатку самых востребованных профессий рабочих и специалистов среднего звена возглавил продавец-кассир. О нужности таких работников заявили 980 респондентов. Второе место занял повар — 862 упоминания. Третье место досталось педагогам профессионального и дополнительного образования — 557 упоминаний.

Далее идут юристы (о потребности в них заявило 488 работодателей), специалисты по социальной работе (483), специалисты по закупкам (483), медицинские сестры (312), делопроизводители (297), бухгалтеры (242).

Заявили работодатели и о потребности в представителях "новых" профессий. Например, сити-фермерах, инструкторах по интернет-серфингу, операторах 3D-принтера.

Марина ГУСЕНКО

