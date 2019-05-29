29.05.2019 09:23 425

США потеряли звание самой конкурентоспособной экономики мира, уступив его Сингапуру. Это следует из рейтинга Международного института управленческого развития (International Institute for Management Development, IMD), опубликованного на его сайте .

В 2019 году по критериям: технологическая инфраструктура, квалифицированные специалисты и благоприятные условия для бизнеса — первое место досталось Сингапуру.

На втором месте оказался Гонконг. США опустились на третью строчку. По словам экспертов, лидерство Штаты утратили из-за ослабления доверия к налоговой политике американского лидера Дональда Трампа, высоких цен на топливо, колебаний курса доллара и низкого экспорта высокотехнологичных товаров.

При этом высокие доходы от торговли помогли производителям нефти и газа, среди которых Саудовская Аравия и Катар, войти в первую десятку впервые с 2013 года.

Впервые в топ-5 попали ОАЭ. Россия по-прежнему занимает 45-е место.

Рейтинг конкурентоспособности IMD публикуется ежегодно с 1989 года. Он анализирует экономики 63 стран по 260 критериям.

27 мая глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин оценил рост экономики России в 2019 году .