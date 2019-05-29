29.05.2019 09:24 524

В понедельник (27 мая), традиционно активный день с точки зрения проведения денежных переводов, банки—партнеры системы «Юнистрим» столкнулись с невозможностью отправки средств в связи с дневными лимитами, установленными для нее предписанием ЦБ. Некоторые банки в результате даже приостановили работу с системой. В ее собственной сети отправка переводов в вечернее время также по-прежнему ограничена, хотя в самом «Юнистриме» наличие проблем отрицают.

О сложностях с проведением переводов в системе «Юнистрим» через партнеров "Ъ" рассказали клиенты, которым не удалось воспользоваться услугами ни в ее собственных кассовых отделениях, ни в офисах сторонних банков. Сейчас у платежной системы действует ограничение на дневной лимит отправки переводов в размере 400 млн руб. в день, установленное по предписанию ЦБ (см. "Ъ" от 23 мая ). С помощью маркетинговых акций система пыталась сдвинуть поток отправляемых платежей на выходные, когда обычно спрос на услугу низкий. Но достаточного перетока, по словам собеседников "Ъ", не произошло, в итоге вечером в будние дни по мере исчерпания лимитов отправка прекращалась сначала в собственной сети «Юнистрима», а теперь и через партнеров.

По словам клиентов, не отправляли переводы в банке «Авангард», Промсвязьбанке, Россельхозбанке (РСХБ), Минбанке, Чувашкредитпромбанке и ряде других. Корреспонденту "Ъ" не удалось отправить перевод в трех отделениях РСХБ. В колл-центре «Юнистрима» 27 мая четыре разных оператора сообщили, что ограничена отправка переводов из собственных офисов системы, «Авангарда», Промсвязьбанка и РСХБ, объяснив это «техническими работами в системе».

В «Авангарде» не ответили на запрос "Ъ", в РСХБ и Минбанке отказались от комментариев. В Промсвязьбанке проблемы подтвердили: «В связи с последней информацией об условиях осуществления денежных переводов на стороне "Юнистрим" мы приостановили сервис переводов по системе. Мы находимся в диалоге и будем принимать решение о возобновлении, исходя из оперативной ситуации».

В отделении Чувашкредитпромбанка в Москве на улице Русаковской висит объявление, что переводы по системе «Юнистрим» по техническим причинам временно не осуществляются. Как пояснил "Ъ", директор управления платежных систем банка Андрей Бородов, решение о прекращении работы с системой «Юнистрим» было принято и доведено до партнеров еще в январе в связи «с низким спросом и высокими рисками отзыва лицензии».

Проблемы возникли не у всех банков-партнеров. Большинство переводов не отправляется из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга, где высока численность трудовых мигрантов. В результате региональных банках проблем не ощутили. Так, в банке «Ак Барс» сообщили, что не испытывали сложностей с отправкой переводов в понедельник.

Зато сложности наблюдались за границей. Так, на сайте киргизского Bakai Bank на прошлой неделе было опубликовано сообщение, что в выходные прием платежей по системе «Юнистрим» осуществляться не будет и возобновится в понедельник, 27 мая. Во второй половине дня 28 мая сообщение исчезло, однако собеседник "Ъ" в банке на условиях анонимности пояснил, что в связи с намерением «Юнистрима» перенаправить поток отправки платежей на выходные банк ограничил выдачу, так как расчеты по таким переводам происходят лишь в понедельник, что создает дополнительные риски.

В «Юнистриме», как и раньше, наличие каких-либо проблем отрицают. «"Юнистрим" осуществляет свою деятельность в штатном режиме. Все офисы собственной сети "Юнистрим" обслуживают клиентов без каких-либо ограничений,— пояснили вчера в пресс-службе.— Относительно деятельности других банков "Юнистрим" комментарии предоставить не может».

Ксения ДЕМЕНТЬЕВА