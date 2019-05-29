29.05.2019 09:26 537

Банк России решил применять на других банкнотах технологии, опробованные на недавно введенных купюрах. Он также продолжил открывать монетные площадки с прицелом на создание в будущем единого агрегатора наличных, к которому помимо банков могут получить доступ торговые сети. Сейчас ЦБ приходится выпускать слишком много мелочи: лишь треть монет от 10 копеек и выше находится в активном обращении, остальные осели в копилках или безвозвратно утеряны.

Об этом в интервью "Российской газете" рассказал заместитель директора Департамента наличного денежного обращения Банка России Владимир Демиденко. ЦБ занялся снижением издержек на оборот наличных, чтобы их окончательно не потеснили разные виды безналичных платежей.

Как себя показали банкноты в 200 рублей в обращении? Они же изготавливаются по особой технологии.

Владимир Демиденко: Прошло более года активного обращения этих банкнот, и технология зарекомендовала себя очень хорошо. Доля ветхих мала. Банкноты выполнены на износоустойчивой бумаге с лаковым покрытием, и это признанный в мире способ продлить жизнь банкнот и улучшить их качество в обращении. Причем на банкнотах 200 рублей применен самый лучший вариант покрытия, который в наших условиях показал наибольший экономический эффект.

Когда этот опыт будет перенесен на другие банкноты?

Владимир Демиденко: Мы уже пошли по этому пути, начав с лакировки значительной части тиража номинала 100 рублей.

Кажется, этого никто не заметил.

Владимир Демиденко: И это неудивительно: на взгляд и на ощупь это покрытие определить практически невозможно. Еще в 2016 году мы выпустили в обращение тестовую партию из четырех вариантов обычных сторублевок, отличающихся видом лакового покрытия. Результаты обращения этих банкнот отслеживались по их серийным номерам. Наше оборудование позволяет учитывать таким образом около 80 процентов банкнот, поступающих к нам из обращения, и наблюдать степень их износостойкости. Благодаря этому мы определили, какой лак дает самый качественный эффект. В этом году планируется лакировать около трети выпускаемых 100-рублевых банкнот. Они медленнее загрязняются, следовательно, надо меньше печатать новых банкнот для замены тех, которые стали ветхими. Экономия за счет увеличения времени жизни лакированных банкнот в три-четыре раза больше, чем затраты на эту технологическую операцию.

Банк России решил применять на других банкнотах технологии, опробованные на недавно введенных купюрах. Он также продолжил открывать монетные площадки с прицелом на создание в будущем единого агрегатора наличных, к которому помимо банков могут получить доступ торговые сети. Сейчас ЦБ приходится выпускать слишком много мелочи: лишь треть монет от 10 копеек и выше находится в активном обращении, остальные осели в копилках или безвозвратно утеряны.

ЦБ решил использовать технологии, опробованные на новых купюрах, при выпуске и других банкнот.

Об этом в интервью "Российской газете" рассказал заместитель директора Департамента наличного денежного обращения Банка России Владимир Демиденко. ЦБ занялся снижением издержек на оборот наличных, чтобы их окончательно не потеснили разные виды безналичных платежей.

Как себя показали банкноты в 200 рублей в обращении? Они же изготавливаются по особой технологии.

Владимир Демиденко: Прошло более года активного обращения этих банкнот, и технология зарекомендовала себя очень хорошо. Доля ветхих мала. Банкноты выполнены на износоустойчивой бумаге с лаковым покрытием, и это признанный в мире способ продлить жизнь банкнот и улучшить их качество в обращении. Причем на банкнотах 200 рублей применен самый лучший вариант покрытия, который в наших условиях показал наибольший экономический эффект.

Когда этот опыт будет перенесен на другие банкноты?

Владимир Демиденко: Мы уже пошли по этому пути, начав с лакировки значительной части тиража номинала 100 рублей.

Кажется, этого никто не заметил.

Владимир Демиденко: И это неудивительно: на взгляд и на ощупь это покрытие определить практически невозможно. Еще в 2016 году мы выпустили в обращение тестовую партию из четырех вариантов обычных сторублевок, отличающихся видом лакового покрытия. Результаты обращения этих банкнот отслеживались по их серийным номерам. Наше оборудование позволяет учитывать таким образом около 80 процентов банкнот, поступающих к нам из обращения, и наблюдать степень их износостойкости. Благодаря этому мы определили, какой лак дает самый качественный эффект. В этом году планируется лакировать около трети выпускаемых 100-рублевых банкнот. Они медленнее загрязняются, следовательно, надо меньше печатать новых банкнот для замены тех, которые стали ветхими. Экономия за счет увеличения времени жизни лакированных банкнот в три-четыре раза больше, чем затраты на эту технологическую операцию.

В копилках осело десять миллиардов монет номиналами от 10 копеек и выше, это пятая часть всех выпущенных Банком России в обращение монет

На очереди, наверное, 50 или 500 рублей, которые тоже часто переходят из рук в руки?

Владимир Демиденко: Максимальный эффект достигается на банкнотах младших номиналов, срок жизни которых меньше и которые мы вынуждены больше печатать. Поэтому на очереди скорее банкнота 50 рублей.

Когда Банк России вводил в обращение банкноты в 200 и 2000 рублей, то предполагалось, что это повлечет за собой обновление защитных признаков и номинала банкнот "старых" номиналов. Некоторые из них уже очень давно не проходили модернизацию. Почему она откладывается?

Владимир Демиденко: Мы совместно с Гознаком постоянно работаем над совершенствованием денежных знаков, их защиты от подделки, улучшением их потребительских свойств. Есть два подхода к обновлению банкнотного ряда: запуск целой серии или постепенная модификация. Мы выбрали второй вариант — после 2004 года новые модификации и номиналы у нас вводятся в обращение поэтапно. Конкретный срок ввода в обращение обновленных банкнот не объявлялся, поэтому говорить о том, что модернизация откладывается, было бы неправильно.

С прошлого года Банк России начал открывать монетные площадки, на которых банки могут напрямую договариваться о поставках монеты. Как вы оцениваете первый опыт их работы?

Владимир Демиденко: Это более эффективная система распределения монет, элемент менее затратного цикла наличного денежного обращения.

По традиционному сценарию кредитная организация перевозит излишек монеты в наш кассовый центр, мы ее принимаем, пересчитываем, храним и передаем тому банку, который, например, обслуживает крупную торговую сеть, нуждающуюся в больших объемах монеты. Мы решили упростить работу банков с монетой, тем более что риски при перевозке и хранении монеты низкие. Например, если пачка пятитысячных банкнот (1000 листов) массой около килограмма — это 5 миллионов рублей, то в шестикилограммовом мешке с 10-рублевой монетой всего 10 тысяч рублей.

Монетная площадка — это в первую очередь единое информационное пространство, позволяющее организациям получать оперативную информацию об излишках и потребности в монете. Она способствует непосредственному обороту монеты между потребителями и поставщиками монеты, минуя наши учреждения.

Оборот площадок продолжает расти и за апрель превысил 12 тысяч мешков. Самый лучший результат показала первая площадка, в Нижнем Новгороде. Всего за несколько месяцев она замкнула 80 процентов обращения монеты напрямую между кредитными организациями. В апреле оборот составил в среднем 427 мешков в день. То есть кредитные организации передавали друг другу около двух с половиной тонн монеты ежедневно. Это значимая величина. И для нас, и для кредитных учреждений это означает снижение операционных издержек. Кроме того, работа площадки стимулирует сбор и предложение, и в оборот вовлекается все больше монеты, а значит, будут меньше затраты на ее чеканку.

Одновременно мы планируем снизить прямые издержки при перевозке только монеты: в этом случае будет необязательным применять те же требования, что и при перевозке банкнот. То есть можно будет обойтись без бронеавтомобиля и вооруженного сопровождения.

Монетные площадки — это первый шаг к агрегатору на рынке наличного денежного обращения?

Владимир Демиденко: Согласен с вами. Это уже нечто большее, чем доска объявлений, но еще не полноценный маркетплейс. Но мы думаем о возможности единой площадки, единой точки входа, чтобы участники видели, что происходит в регионах их присутствия, могли управлять монетой централизованно. Тогда оборот монеты станет более глобальным, привязанность к нашим кассовым центрам станет меньше. Кроме того, от участников есть запрос на наличие на площадке сопутствующих услуг, перевозки и инкассации.

Где еще откроются монетные площадки?

Владимир Демиденко: Совсем недавно в дополнение к площадкам в Нижнем Новгороде, Самаре, Казани, Краснодаре, Волгограде и Омске заработали еще две — в Екатеринбурге и Челябинске. В середине года мы подведем итоги пилотного проекта и примем решение о дальнейшем тиражировании. Но мы уже сейчас видим положительные сдвиги. Изменилось поведение участников — они стараются копить, выставлять большие лоты, сокращая тем самым удельные издержки. Улучшилось взаимодействие между кассовыми подразделениями разных кредитных организаций в регионах. Потому что, по большому счету, они конкуренты, а здесь появляется повод для сотрудничества, и этот системный эффект дорогого стоит, он закладывает основу для дальнейшего движения.

Торговые сети смогут подключаться к этим площадкам, напрямую заказывать или сдавать монету?

Владимир Демиденко: Мы хотим попробовать схему работы с участием ретейла на трех площадках — в Омске, Екатеринбурге и Челябинске. Нужно нащупать правильный алгоритм, чтобы это было интересно ретейлу как основному потребителю монет и в то же время чтобы банки не теряли клиентов по кассовому обслуживанию. С другой стороны, банкам работать с монетой не слишком интересно, они на ней не зарабатывают. Часто работа с монетой — это скорее способ удержать клиента, предложив комплексную услугу.

Банк России по-прежнему не рассматривает введение новых номиналов монет? Монетный ряд уже не менялся более 20 лет, копеечные номиналы стали безнадежным анахронизмом.

Владимир Демиденко: Что касается ввода новых номиналов монет, на текущий момент — нет. Прежде чем принимать такое решение, надо оптимизировать оборот монеты, сократить его издержки. Кроме того, чтобы введение монеты было экономически эффективным, она должна работать в обращении 20-30 лет. Сейчас сложно сделать надежный прогноз на такой срок. Идут масштабные изменения в платежном ландшафте: хотя объем наличных в обращении по-прежнему растет, доля наличных платежей за последние пять лет снизилась в полтора раза, с 75 до 44 процентов.

ЦБ сокращает кассовых работников

В целом расходы Банка России на наличное денежное обращение растут или сокращаются? И как меняется число сотрудников ЦБ, занятых именно в этой сфере?

Владимир Демиденко: Изменение затрат разнонаправлено в зависимости от вида расходов. Например, в прошлом году расходы на обеспечение наличного обращения несколько выросли. Средства были нужны для печати необходимого объема банкнот разных номиналов. Это было связано и с ростом расходов населения, и с тем, что потребители использовали наличные при осуществлении финансовых операций (открытие или закрытие вкладов и так далее). При этом нужно отметить, что объем безналичных денежных средств происходил более высокими темпами.

В то же время на 6,5 процента уменьшилось число кассовых работников, что снизило издержки в этой части.

В целом мы проводим системную работу по внедрению новых технологий в наших подразделениях, повышению производительности труда кассиров и более эффективному использованию оборудования. Применение технологии лакирования банкнот и монетная площадка способствуют снижению расходов. Кроме того, проводится работа по исключению дублирующих функций в обеспечении наличного денежного обращения, оптимизации территориального присутствия подразделений Банка России там, где есть для этого условия, где присутствуют подразделения кредитных организаций и их возможно привлечь к обеспечению наличного обращения.

Банк России решил применять на других банкнотах технологии, опробованные на недавно введенных купюрах. Он также продолжил открывать монетные площадки с прицелом на создание в будущем единого агрегатора наличных, к которому помимо банков могут получить доступ торговые сети. Сейчас ЦБ приходится выпускать слишком много мелочи: лишь треть монет от 10 копеек и выше находится в активном обращении, остальные осели в копилках или безвозвратно утеряны.

ЦБ решил использовать технологии, опробованные на новых купюрах, при выпуске и других банкнот. Фото: Александр Корольков/ РГ

Об этом в интервью "Российской газете" рассказал заместитель директора Департамента наличного денежного обращения Банка России Владимир Демиденко. ЦБ занялся снижением издержек на оборот наличных, чтобы их окончательно не потеснили разные виды безналичных платежей.

Как себя показали банкноты в 200 рублей в обращении? Они же изготавливаются по особой технологии.

Владимир Демиденко: Прошло более года активного обращения этих банкнот, и технология зарекомендовала себя очень хорошо. Доля ветхих мала. Банкноты выполнены на износоустойчивой бумаге с лаковым покрытием, и это признанный в мире способ продлить жизнь банкнот и улучшить их качество в обращении. Причем на банкнотах 200 рублей применен самый лучший вариант покрытия, который в наших условиях показал наибольший экономический эффект.

Когда этот опыт будет перенесен на другие банкноты?

Владимир Демиденко: Мы уже пошли по этому пути, начав с лакировки значительной части тиража номинала 100 рублей.

Кажется, этого никто не заметил.

Владимир Демиденко: И это неудивительно: на взгляд и на ощупь это покрытие определить практически невозможно. Еще в 2016 году мы выпустили в обращение тестовую партию из четырех вариантов обычных сторублевок, отличающихся видом лакового покрытия. Результаты обращения этих банкнот отслеживались по их серийным номерам. Наше оборудование позволяет учитывать таким образом около 80 процентов банкнот, поступающих к нам из обращения, и наблюдать степень их износостойкости. Благодаря этому мы определили, какой лак дает самый качественный эффект. В этом году планируется лакировать около трети выпускаемых 100-рублевых банкнот. Они медленнее загрязняются, следовательно, надо меньше печатать новых банкнот для замены тех, которые стали ветхими. Экономия за счет увеличения времени жизни лакированных банкнот в три-четыре раза больше, чем затраты на эту технологическую операцию.

В копилках осело десять миллиардов монет номиналами от 10 копеек и выше, это пятая часть всех выпущенных Банком России в обращение монет

На очереди, наверное, 50 или 500 рублей, которые тоже часто переходят из рук в руки?

Владимир Демиденко: Максимальный эффект достигается на банкнотах младших номиналов, срок жизни которых меньше и которые мы вынуждены больше печатать. Поэтому на очереди скорее банкнота 50 рублей.

Когда Банк России вводил в обращение банкноты в 200 и 2000 рублей, то предполагалось, что это повлечет за собой обновление защитных признаков и номинала банкнот "старых" номиналов. Некоторые из них уже очень давно не проходили модернизацию. Почему она откладывается?

Владимир Демиденко: Мы совместно с Гознаком постоянно работаем над совершенствованием денежных знаков, их защиты от подделки, улучшением их потребительских свойств. Есть два подхода к обновлению банкнотного ряда: запуск целой серии или постепенная модификация. Мы выбрали второй вариант — после 2004 года новые модификации и номиналы у нас вводятся в обращение поэтапно. Конкретный срок ввода в обращение обновленных банкнот не объявлялся, поэтому говорить о том, что модернизация откладывается, было бы неправильно.

Банк России вместе с Гознаком постоянно повышают защиту банкнот от подделок. Фото: Сергей Куксин/ РГ

С прошлого года Банк России начал открывать монетные площадки, на которых банки могут напрямую договариваться о поставках монеты. Как вы оцениваете первый опыт их работы?

Владимир Демиденко: Это более эффективная система распределения монет, элемент менее затратного цикла наличного денежного обращения.

По традиционному сценарию кредитная организация перевозит излишек монеты в наш кассовый центр, мы ее принимаем, пересчитываем, храним и передаем тому банку, который, например, обслуживает крупную торговую сеть, нуждающуюся в больших объемах монеты. Мы решили упростить работу банков с монетой, тем более что риски при перевозке и хранении монеты низкие. Например, если пачка пятитысячных банкнот (1000 листов) массой около килограмма — это 5 миллионов рублей, то в шестикилограммовом мешке с 10-рублевой монетой всего 10 тысяч рублей.

Монетная площадка — это в первую очередь единое информационное пространство, позволяющее организациям получать оперативную информацию об излишках и потребности в монете. Она способствует непосредственному обороту монеты между потребителями и поставщиками монеты, минуя наши учреждения.

Только в прошлом году от населения не вернулись 1,2 миллиарда монет (около 6 тысяч тонн) из выданных 2,9 миллиарда. Из-за этого ЦБ вынужден выпускать слишком много мелочи

Оборот площадок продолжает расти и за апрель превысил 12 тысяч мешков. Самый лучший результат показала первая площадка, в Нижнем Новгороде. Всего за несколько месяцев она замкнула 80 процентов обращения монеты напрямую между кредитными организациями. В апреле оборот составил в среднем 427 мешков в день. То есть кредитные организации передавали друг другу около двух с половиной тонн монеты ежедневно. Это значимая величина. И для нас, и для кредитных учреждений это означает снижение операционных издержек. Кроме того, работа площадки стимулирует сбор и предложение, и в оборот вовлекается все больше монеты, а значит, будут меньше затраты на ее чеканку.

Одновременно мы планируем снизить прямые издержки при перевозке только монеты: в этом случае будет необязательным применять те же требования, что и при перевозке банкнот. То есть можно будет обойтись без бронеавтомобиля и вооруженного сопровождения.

Монетные площадки — это первый шаг к агрегатору на рынке наличного денежного обращения?

Владимир Демиденко: Согласен с вами. Это уже нечто большее, чем доска объявлений, но еще не полноценный маркетплейс. Но мы думаем о возможности единой площадки, единой точки входа, чтобы участники видели, что происходит в регионах их присутствия, могли управлять монетой централизованно. Тогда оборот монеты станет более глобальным, привязанность к нашим кассовым центрам станет меньше. Кроме того, от участников есть запрос на наличие на площадке сопутствующих услуг, перевозки и инкассации.

Где еще откроются монетные площадки?

Владимир Демиденко: Совсем недавно в дополнение к площадкам в Нижнем Новгороде, Самаре, Казани, Краснодаре, Волгограде и Омске заработали еще две — в Екатеринбурге и Челябинске. В середине года мы подведем итоги пилотного проекта и примем решение о дальнейшем тиражировании. Но мы уже сейчас видим положительные сдвиги. Изменилось поведение участников — они стараются копить, выставлять большие лоты, сокращая тем самым удельные издержки. Улучшилось взаимодействие между кассовыми подразделениями разных кредитных организаций в регионах. Потому что, по большому счету, они конкуренты, а здесь появляется повод для сотрудничества, и этот системный эффект дорогого стоит, он закладывает основу для дальнейшего движения.

Торговые сети смогут подключаться к этим площадкам, напрямую заказывать или сдавать монету?

Владимир Демиденко: Мы хотим попробовать схему работы с участием ретейла на трех площадках — в Омске, Екатеринбурге и Челябинске. Нужно нащупать правильный алгоритм, чтобы это было интересно ретейлу как основному потребителю монет и в то же время чтобы банки не теряли клиентов по кассовому обслуживанию. С другой стороны, банкам работать с монетой не слишком интересно, они на ней не зарабатывают. Часто работа с монетой — это скорее способ удержать клиента, предложив комплексную услугу.

Банк России по-прежнему не рассматривает введение новых номиналов монет? Монетный ряд уже не менялся более 20 лет, копеечные номиналы стали безнадежным анахронизмом.

Владимир Демиденко: Что касается ввода новых номиналов монет, на текущий момент — нет. Прежде чем принимать такое решение, надо оптимизировать оборот монеты, сократить его издержки. Кроме того, чтобы введение монеты было экономически эффективным, она должна работать в обращении 20-30 лет. Сейчас сложно сделать надежный прогноз на такой срок. Идут масштабные изменения в платежном ландшафте: хотя объем наличных в обращении по-прежнему растет, доля наличных платежей за последние пять лет снизилась в полтора раза, с 75 до 44 процентов.

Инфографика "РГ"/ Александр Чистов/ Игорь Зубков

Какая часть монет числится в обращении, но фактически лежит мертвым грузом?

Владимир Демиденко: Перед запуском монетной площадки были проведены исследования в Москве и Краснодаре, которые показали, что в обращении активно циркулирует всего треть выпущенных монет номиналами от 10 копеек и выше. Пятая часть, около 10 миллиардов монет, находится в копилках и может быть возвращена в обращение. Остальное, по-видимому, безвозвратно утеряно.

Чтобы вытащить какую-то часть из копилок, необходимо создать условия для более активного оборота монет. Рынок тоже стал над этим работать. В Москве, например, есть организация, которая активно собирает монеты от населения.

Но пока приходится выпускать в обращение очень много монет: только в прошлом году подразделениями Банка России выдано около 2,9 миллиарда монет. Из обращения вернулось 1,7 миллиарда монет, а 1,2 миллиарда (около шести тысяч тонн) осталось у населения.

Кадры

ЦБ сокращает кассовых работников

В целом расходы Банка России на наличное денежное обращение растут или сокращаются? И как меняется число сотрудников ЦБ, занятых именно в этой сфере?

Владимир Демиденко: Изменение затрат разнонаправлено в зависимости от вида расходов. Например, в прошлом году расходы на обеспечение наличного обращения несколько выросли. Средства были нужны для печати необходимого объема банкнот разных номиналов. Это было связано и с ростом расходов населения, и с тем, что потребители использовали наличные при осуществлении финансовых операций (открытие или закрытие вкладов и так далее). При этом нужно отметить, что объем безналичных денежных средств происходил более высокими темпами.

В то же время на 6,5 процента уменьшилось число кассовых работников, что снизило издержки в этой части.

В целом мы проводим системную работу по внедрению новых технологий в наших подразделениях, повышению производительности труда кассиров и более эффективному использованию оборудования. Применение технологии лакирования банкнот и монетная площадка способствуют снижению расходов. Кроме того, проводится работа по исключению дублирующих функций в обеспечении наличного денежного обращения, оптимизации территориального присутствия подразделений Банка России там, где есть для этого условия, где присутствуют подразделения кредитных организаций и их возможно привлечь к обеспечению наличного обращения.

Финансы

Евро усилят защиту

Европейский союз во вторник ввел в обращение новые купюры достоинством в 100 и 200 евро. Основные изменения в этих банкнотах касаются их размера, который теперь идентичен размеру банкнот достоинством в 50 евро. Кроме того, цвета этих денежных знаков станут "значительно ярче".

Отдельные новые элементы на банкнотах, полагают власти ЕС, также усложнят их подделку. Эти новые денежные знаки были отпечатаны в Риме. По словам представителей Европейского Центробанка, у новых купюр будет "более длинная жизнь, потому что они будут менее подвержены износу" Они также будут "легко проверяемыми" на предмет подделки. Прежние купюры будут постепенно выводиться из обращения. Наличные по-прежнему популярны в Европе: так, во Франции 68 процентов транзакций по-прежнему осуществляются наличными деньгами. Всего было отпечатано 700 миллионов купюр по 200 евро и 2,3 миллиарда по 100 евро. Напомним, что вскоре из оборота в Старом Свете исчезнут купюры на 500 евро. Решение об этом было принято в Брюсселе 26 апреля.

Максим МАКАРЫЧЕВ