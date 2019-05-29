29.05.2019 09:30 483

Министерство юстиции России приступило к разработке законопроекта, создающего механизм рассмотрения споров в интернете.

Предполагается, что появится специальная платформа для урегулирования споров в электронном режиме. Первыми пользователями могут стать недовольные покупатели онлайн-магазинов. Но в перспективе планируется распространить систему электронного рассмотрения споров настолько широко, насколько получится.

"Необходимость создания соответствующей системы механизмов вызвана возрастающим числом жалоб потребителей, связанных с онлайн-покупками и оказанием онлайн-услуг", — рассказывают в министерстве юстиции.

Хамство онлайн-бизнесменов широко известно: зачастую различные интернет-магазины даже не предусматривают никакой обратной связи. Мол, покупайте и не жалуйтесь. Не все, но многие воротилы виртуального бизнеса искренне полагают, что закон им не писан. Известная платежная система может потерять деньги, введенные в ее терминал для оплаты сотового телефона. До конкретного номера рубли не дошли, зависли где-то в электронных облаках, но и вернуть деньги клиенту компания не может, такой опции у нее просто не предусмотрено. Мальчики-девочки из колл-центра компании откровенно хамят, а офиса, куда можно было бы прийти и принести жалобу (и при необходимости устроить скандал), у компании нет. Как быть?

Пожаловаться на обидчиков можно будет через специальный портал. Кроме того, не исключено, что появятся и отдельные площадки для рассмотрения различных видов споров.

Как говорил в свое время заместитель министра юстиции Денис Новак, предлагаемый инструмент обладает высоким потенциалом с точки зрения защиты прав граждан. По его словам, мало кто пойдет в суд в случае неприятных ситуаций при покупке недорогих товаров в интернет-магазине. Но если будет создан удобный механизм решения подобных проблем, то граждане чаще смогут защищать свои права.

Также могут появиться специальные электронные площадки для примирительных процедур, на которых граждане смогут найти медиатора (посредника по мирным переговорам). В общем, вариантов внедрения нововведений масса. Обсуждается и создание единого федерального портала для защиты потребителей. Но, вероятно, возникнет и масса отдельных площадок, имеющих специальное разрешение на рассмотрение споров. Подробности проекта прорабатываются.

"Создание единого федерального формата электронных информационных систем разрешения споров безусловно является важным шагом на пути к цифровизации судопроизводства, — говорит заместитель исполнительного директора-руководителя аппарата Ассоциации юристов России Дмитрий Липин. — Однако необходимо учитывать, что в настоящее время федеральная целевая программа по устранению цифрового неравенства выполнена не везде, в связи с чем до создания равных условий доступа к "цифровому правосудию" нужно обеспечить техническую возможность такого доступа. Также стоит задуматься о том, как обезопасить от проявлений "потребительского экстремизма", поскольку недобросовестные потребители захотят воспользоваться открывшимися возможностями для злоупотребления правом".

По его словам, чтобы исключить такие возможности нужно продумать ограничения на подачу соответствующих жалоб, а также выбрать ведомство, которое могло бы стать эффективным администратором платформы.

"С учетом специфики рассмотрения жалоб потребителей и наличия в своем штате сотрудников, имеющих необходимый опыт и квалификацию, таким администратором смог бы стать Роспотребнадзор", — полагает Дмитрий Липин.

В свою очередь адвокат Виктория Данильченко считает, что особенно перспективным видится применение этой технологии в области разрешения споров в электронной коммерции. "Несомненно, в эпоху бурного развития интернет-технологий это нововведение рано или поздно должно было появиться на российском рынке юридических услуг. Применение разрешения споров онлайн уже доказало свою эффективность в США, Канаде, Европе", — говорит она.

Владислав КУЛИКОВ

