29.05.2019 10:00 524

Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) 5 июня рассмотрит вопрос о выделении операторам частот в диапазоне 25–29,5 ГГц для тестирования сотовой связи пятого поколения (5G). Это следует из проекта повестки заочного заседания, с которой ознакомились «Известия». Подлинность документа подтвердили источник, знакомый с несколькими членами ГКРЧ, чиновник профильного ведомства и сотрудник одного из мобильных операторов. В случае положительного решения тесты 5G можно будет начать в конце лета, сказал один из собеседников «Известий». 5G на частотах 25–29,5 ГГц позволит покрывать сверхскоростным интернетом стадионы, торговые и бизнес-центры и прочие места массового скопления людей, объяснили эксперты. Но для глобального развертывания сетей пятого поколения в крупных городах их недостаточно, нужен другой диапазон –– 3,4–3,8 ГГц, –– пока недоступный российским операторам.

Новые скорости

5G — технология сотовой связи, обеспечивающая очень высокую (несколько гигабит в секунду) скорость мобильной передачи данных и мобильного интернета. Это до 100 раз быстрее, чем в сетях четвертого поколения (4G LTE), которая сейчас доступна большинству жителей крупных российских городов. При использовании 5G передача данных на несколько более низкой, зато гарантированной скорости будет доступна множеству автоматических устройств, для которых критична надежность: беспилотные машины и летательные аппараты, телемедицинские сервисы, системы, управляющие коммунальным хозяйством, и прочее. Для обычных абонентов значительно быстрее станут загружаться на смартфоны фильмы и музыка.

Массовый запуск 5G-сетей в мире произошел в конце 2018 года – начале 2019 года. Например, в апреле южнокорейский оператор KT запустил сеть, охватывающую все крупнейшие города страны. Одновременно в Чикаго и Миннеаполисе 5G развернул оператор Verizon.

Государственная программа «Цифровая экономика» предусматривает строительство 5G-сетей в российских городах-миллионниках в 2020 году. Покрытие всей России планируется к 2025 году. В феврале этого года в послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин поручил в течение ближайших лет начать эксплуатацию сетей 5G в стране, а уже в этом году принять генеральную схему развития инфраструктуры цифровой экономики, включая сети телекоммуникаций, мощности по хранению и обработке данных.

Инвестиции в строительство сетей 5G в России в 2020–2027 годах могут составить 330–610 млрд рублей, посчитала ранее аудиторская компании PricewaterhouseCoopers (PwC). Их размер будет зависеть от того, по какому сценарию пойдет развитие новой технологии (российские операторы будут строить 5G-сети индивидуально, совместно используя часть сетевого оборудования или же работая на сети единого инфраструктурного оператора). А также от того, на каких частотах будут работать сети нового поколения.

Вице-премьер Максим Акимов в ходе встречи с Владимиром Путиным в апреле прогнозировал инвестиции в 5G в размере 650 млрд рублей к 2030 году.

Что дают

ГКРЧ не в первый раз обращается к проблематике 5G. В апреле этого года она дала разрешение протестировать 5G в нескольких десятках пилотных зон радиусом от нескольких сот метров до нескольких километров –– в основном в Москве и Санкт-Петербурге. В новом проекте решения ГКРЧ к их списку могут добавиться «Москва-Сити» и территория стадиона «Лужники». Операторам предлагалось протестировать диапазоны 4,8–4,99 ГГц и 25,25–27,5 ГГц. Но диапазон 4,8–4,99 ГГц сейчас неактуален –– работающих в нем сетевого оборудования и смартфонов пока нет, отметил сотрудник консалтинговой компании-партнера нескольких операторов. Расширение так называемого верхнего диапазона 5G (свыше 27,5 ГГц) позволит провести полноценное тестирование, считает он. Дело в том, что часть диапазона, ранее выделенного ГКРЧ, в Москве была занята оборудованием связи специального назначения, еще часть не поддерживается коммерческим оборудованием, объяснил собеседник «Известий».

В случае расширения тестовых частот в верхнем диапазоне это даст возможность протестировать оборудование всех вендоров, согласна представитель Tele2 Ольга Галушина.

Если 5 июня будет принято положительное решение, то после прохождения всех процедур согласования тесты можно будет начать в конце лета – начале сентября, сказал «Известиям» источник, знакомый с членами ГКРЧ.

Дефицит военного назначения

Сейчас первоочередной вопрос для развертывания в России сетей связи пятого поколения –– расчистка частот для них, сказал «Известиям» официальный представитель Минкомсвязи Евгений Новиков. Этому вопросу будет посвящено еще не одно заседание ГКРЧ и множество совещаний самого разного уровня и состава участников, полагает он. Комментировать предстоящее заседание ГКРЧ представитель ведомства не стал.

Проект решения ГКРЧ, с которым ознакомились «Известия», не предусматривает использования частот так называемого нижнего диапазона –– 3,4–3,8 ГГц. Его участники рынка связи считают оптимальным для развертывания 5G. Без этих частот не построишь полноценную сеть пятого поколения: покрыть отдельные объекты или главные улицы города на высоких частотах еще можно, но сквозное покрытие в мегаполисе не обеспечить без 3,4–3,8 ГГц, указывают опрошенные «Известиями» аналитики и участники сотового рынка.

«Вымпелком» заинтересован в тестировании в разных диапазонах частот. Однако 25–29,5 ГГц не станут полноценной заменой 3,4–3,8 ГГц, поскольку должного уровня покрытия этот диапазон не обеспечит, отмечает представитель компании Анна Айбашева. Плюс экосистема вендоров как инфраструктурного, так и абонентского оборудования уже ориентирована на диапазон 3,4–3,8 ГГц, отметила она.

МТС уже подала заявки на проведение «пилотов» по итогам предыдущего заседания ГКРЧ, сказал «Известиям» представитель компании Алексей Меркутов. На первых этапах внедрения 5G в «верхнем», наиболее свободном в России диапазоне (25–29 Ггц) его основным коммерческим применением будет мобильный интернет, отметил он. «Высокий» диапазон важен для операторов, он позволяет строить локальные сети с высокими скоростями доступа, однако в нем сеть со сплошным покрытием не построишь, добавляет Алексей Меркутов.

В марте из отзыва Минобороны на концепцию создания и развития сетей пятого поколения в России выяснилось, что ведомство рекомендует пользоваться более высокими диапазонами и не одобряет использования частот 3,4–3,8 ГГц в России — в этом диапазоне работают различные средства спутниковой связи, в том числе военные, объясняли специалисты в области распределения радиочастот. Позднее с просьбой о расчистке дефицитных частот к президенту обратился Максим Акимов.

Источник в Минобороны сообщил «Известиям», что вопросы в области частот находятся в стадии обсуждения.

Вопрос с высвобождением частот 3,4–3,8 ГГц быстро не решится.Сейчас прорабатываются вопросы оптимального решения для расчистки этого самого перспективного спектра, сказал «Известиям» представитель вице-премьера Максима Акимова. Но расчищать его необходимо, уверен он. Если оставить узкий, специфичный диапазон, в котором работает незначительное количество пользовательских устройств, в итоге за это заплатит потребитель, считает представитель Максима Акимова. Цена отказа от диапазона 3,4–3,8 ГГц –– это отсутствие автономных мобильных устройств, интернета вещей, современных способов ведения цифрового бизнеса в самых разных сегментах, от медицины до транспорта, перечисляет он. По его мнению, высвобождение перспективных частот положительно повлияет на экономику, в частности будет способствовать поддержке российских производителей микро- и радиоэлектроники.

Верхний диапазон частот, конечно, важен для операторов — он позволяет покрывать 5G места массового скопления людей и локальные объекты, рассуждает гендиректор Telecom Daily Денис Кусков. Но для масштабного покрытия городских районов и магистралей без диапазона 3,4–3,8 ГГц не обойтись, отмечает он.

Валерий КОДАЧИГОВ

