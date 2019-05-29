29.05.2019 10:10 619

Платежная система «Золотая корона» изучает спрос на новый сервис. Пользователи могут получить возможность выводить денежные средства с неидентифицированных платежных карт на свои банковские карты с возможностью дальнейшего снятия наличных. Сейчас сервис тестируется с комиссией в 20%. Эксперты указывают, что востребованность подобной услуги вызывает вопросы, а также существует риск использования ее в противоправных целях.

Как стало известно "Ъ", «Золотая корона» рассматривает возможность предложить владельцам подарочных карт MyGift переводить с нее средства на любую банковскую карту за комиссию в 20–30%. Таким образом, пользователь сможет в последующем снять наличные денежные средства. В правилах пользования картой указано, что она позволяет «совершать операции с использованием банковской предоплаченной карты в торгово-сервисных предприятиях… Получение наличных денежных средств не допускается». Однако корреспонденту "Ъ", который оказался владельцем карты MyGift, при ее активации сервис предложил отправить «перевод на свою зарплатную или любую банковскую карту (комиссия 20%) с возможностью снятия наличных» или активировать подарочную карту без комиссии.

В «Золотой короне» на запрос "Ъ" сообщили, что в настоящий момент не предоставляют услуги по выводу средств с подарочной на банковскую карту другого банка, но изучают потенциальную востребованность указанного сервиса, в том числе оптимальный уровень комиссии. «Мы получали обращения физлиц, связанные с желанием использовать полученную подарочную карту в зарубежных сервисах,— пояснила директор по маркетингу и PR "Золотая корона" Татьяна Роготень.— Мы изучаем различные размеры комиссий с учетом очень небольших номиналов подарочных карт, при этом уровень комиссии должен быть не только интересным для клиента, но и заградительным с точки зрения потенциального использования карты в противоправных целях». В компании планируют ограничивать сумму средств (предварительно 5 тыс. руб.), которую можно будет вывести таким образом. При этом вывод средств на другие карты будет доступен после идентификации получателя. Сейчас держатель такой карты может получить средства без взимания комиссии, предоставив в РНКО заявление, с приложением документов и реквизитов банковского счета, на который необходимо перевести средства, уточнили в «Золотой короне».

Традиционно банки предлагают клиентам два вида подарочных карт. Это могут быть неидентифицированные карты без возможности снятия наличных средств, данное ограничение накладывает на банки закон о противодействии легализации доходов. Либо карты, которые прошли полную или упрощенную идентификацию. По ним клиенты могут снять денежные средства в банкоматах или кассе или перевести их на другую карту. «Снятие наличных и переводы по нашим кобрендовым подарочным картам не предусмотрены логикой данного продукта, расплатиться ими можно офлайн в любом магазине партнерского торгового центра»,— указали в пресс-службе Тинькофф-банка. В банке «Русский стандарт» выпускают неименные предоплаченные банковские карты, для оформления которых документы не требуются. «Функционал снятия наличных доступен только по предоплаченным картам, которые персонифицированы, либо деньги можно бесплатно перевести через отделение на любой счет клиента в российском банке»,— добавили в пресс-службе банка.

В ЦБ не комментируют действующих игроков финансового рынка. Вместе с тем там отметили, что условия использования предоплаченных карт, в том числе тарифы по операциям с ними, являются предметом договора, заключаемого между банком и его клиентом. «Законодательство не устанавливает ограничений в отношении размера комиссий за операции с использованием предоплаченной карты»,— добавили в пресс-службе регулятора.

Эксперты считают, что такой продукт вряд ли будет востребован. «Сама концепция этой карты все-таки предусматривает только возможность пойти и купить себе подарок,— говорит исполнительный директор Национального платежного совета Мария Михайлова.— И совершено логично по таким картам иметь урезанный функционал». По словам младшего директора по банковским рейтингам «Эксперт РА» Вячеслава Путиловского, для перевода средств ставка в 20% является запретительной и это имеет смысл только тогда, когда человек крайне нуждается в деньгах или средства получены незаконным образом. «Тогда важна не комиссия, а сам факт получения наличных средств без идентификации конечного бенефициара,— добавляет он.— Если человек заработал деньги легально, то приемлемой комиссией будет комиссия по аналогичным сервисам, то есть в пределах 1–3%». По словам директора экспертной группы Veta Дмитрия Жарского, именно по причине борьбы с обналичиванием денег с таких карт нельзя даже пополнять мобильные номера, так как с них существует техническая возможность за небольшую комиссию вывести деньги на банковскую карту. Впрочем, данная комиссия является заградительной и для желающих обналичить денежные средства. По данным ЦБ, средняя комиссия за незаконное обналичивание остается на уровне 14–15%.

Светлана САМУСЕВА