Рубль дешевеет из-за опасений за глобальный рост и после уплаты налогов

29.05.2019 11:00 613

Рубль дешевеет утром вторника на фоне глобального бегства из рискованных и сырьевых активов в связи с торговым конфликтом США и КНР.

Против него также покупка валюты Центробанком в рамках бюджетного правила, на 19,4 миллиарда рублей в день, не компенсируемая сейчас фактором налогового периода, завершившегося накануне.

Формальной поддержкой выступают сегодняшние аукционы ОФЗ, однако текущие внешние негативные тенденции могут подрезать иностранный спрос на первичный рублевый госдолг.

К 10.25 МСК котировки пары доллар/рубль расчетами "завтра" были вблизи 64,89, и российская валюта теряет четверть процента от уровня предыдущего закрытия.

К евро рубль дешевеет на 0,2%, и к 10.25 МСК котировки были вблизи 72,40.

Пара евро/доллар сейчас снижается на 0,1%, торгуется у отметки $1,1152.

Одновременно доллар после утренней раскачки пошел в рост против валют сырьевого и развивающегося сегментов форекса, которые находятся под давлением эскалации торговой войны между США и КНР.

Спрос на безопасные активы ярко проявляет себя в котировках госбумаг США — доходность 10-летних Treasuries в настоящее время достигла значения 2,2255% годовых — минимума с сентября 2017 года.

Одновременно базовые сорта нефти дешевеют из-за опасений, что торговая война между США и Китаем может спровоцировать глобальный экономический спад. Баррель Brent сейчас оценивается в $69,43, что на 1% ниже последних котировок вторника.

Российский Минфин в среду будет продавать 3-летние ОФЗ 26209 и 15-летние ОФЗ 26225, предыдущие размещения которых были достаточно скромными на фоне нескольких рекордных первичных продаж госбумаг последнего времени.

"В текущих обстоятельствах Минфину нет смысла проявлять излишнюю гибкость на первичных аукционах. Мы полагаем, что ведомство просто соберет весь спрос, который поступит без премии по доходности ко вторичным котировкам бумаг", — говорится в обзоре Росбанка.

Владимир АБРАМОВ. Редактор Дмитрий АНТОНОВ