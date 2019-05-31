31.05.2019 08:57 450

Министр иностранных дел России Сергей Лавров оценил заявления Пентагона о том, что Москва якобы не соблюдает мораторий на ядерные испытания по принципу «нулевой мощности», как это предусмотрено. По словам главы МИДа, это является лишь бредовыми домыслами. Об этом он заявил журналистам в пятницу, 31 мая, по итогам переговоров с главой МИД Японии Таро Коно.

«Бредовость этих домыслов уже была обозначена и представителями Организации по запрещению ядерных испытаний, и уважаемыми авторитетными экспертами США», — цитирует Лаврова ТАСС .

29 мая сообщалось, что глава управления военной разведки Пентагона генерал-полковник Роберт Эшли-младший обвинил Россию в нарушении моратория на ядерные испытания. На прямой вопрос, располагают ли США доказательствами, генерал не ответил.

Эксперт центра исследований проблем безопасности РАН, американист-политолог Константин Блохин в разговоре с «Известиями» предположил , что американцы стали нагнетать информационный фон для возможного непродления и выхода из Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений СНВ-III.

В официальном заявлении МИД России при этом допустили, что цель Вашингтона — отвлечь внимание общественности от отказа США ратифицировать Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Кроме того, в министерстве не исключили, что Соединенные Штаты готовятся к возобновлению полномасштабных испытаний ядерного оружия.

20 марта Лавров, выступая на конференции по разоружению в Женеве, заявил, что угроза конфликта с применением ядерного оружия может стать реальной, если продолжится подрыв соглашений по контролю за вооружениями.