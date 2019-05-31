Покровительство Запада Приштине внушило властям частично признанной республики Косово чувство безнаказанности, они «отбились от рук». Об этом в пятницу, 31 мая, заявил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров.



«Они явно отбились от рук тех, кто делал вид, что руководит. На самом деле они никого не слушали. Руководить ими пытались и Евросоюз, и США. Итог печален», — приводит его слова ТАСС .

По словам Лаврова, в результате такого покровительства у косовских властей возникло чувство вседозволенности.

«Их абсолютно неприемлемое поведение в отношении российского участника миссии ООН в Косове не может быть ничем оправдано. А их попытки лишить нашего представителя полномочий, статуса, которым обладают сотрудники миссии ООН, это очень серьезный вопрос, и на него должны реагировать представители ООН», — подчеркнул он.

Утром 28 мая косовский спецназ провел на севере края операцию, окончившуюся задержаниями. В Приштине сообщили, что она была направлена на борьбу с организованной преступностью. В результате этой акции в числе прочих были задержаны два сотрудника миссии ООН, включая россиянина Михаила Краснощекова. Он получил ранения и был госпитализирован. После требований Москвы и руководства миссии ООН россиянина освободили . Сейчас он находится в госпитале в Белграде.

30 мая сербский президент Сербии Александр Вучич и посол России в стране Александр Чепурин обсудили ситуацию в Косово. Чепурин, в частности, отметил, что Москва требует расследования в отношении лиц, задержавших россиянина.

В 2004 году албанцы, проживающие в Косово, устроили погромы и вынудили сербов покинуть территорию. Через четыре года регион объявил о своей независимости от Сербии .

Признания самопровозглашенная республика добилась от Международного суда ООН в 2010 году. При этом Косово не признают порядка 60 стран, в том числе Россия, Китай, Греция, Испания и Израиль.