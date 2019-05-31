31.05.2019 09:18 469

Росстат начнет рассчитывать новый показатель — траты туристов. Об этом «Известиям» рассказали в пресс-службе Минэкономразвития, в ведении которого находится статистическое ведомство. Учитывать будут расходы как россиян за границей, так и иностранцев в РФ. Поможет в этом сбор данных с сотовых операторов и сервисов по бронированию отелей. Также Росстат планирует проводить поквартирный опрос российских семей о покупках при подготовке к поездке и в путешествии. Эта информация позволит эффективно развивать в России туристическую отрасль, считают опрошенные «Известиями» эксперты. Однако в список источников, фиксирующих расходы отдыхающих, также необходимо включить банки — у них больше сведений о том, сколько граждане тратят.

В дверь постучали

Минэк совместно с Росстатом готовит «дорожную карту» по развитию статистики в сфере туризма, рассказали «Известиям» в пресс-службе ведомства Максима Орешкина. В частности, разрабатывается новый показатель, который позволит узнать, сколько тратят российские туристы, отдыхающие как на отечественных курортах, так и на зарубежных. Также будет вестись учет расходов иностранцев, решивших провести свой отпуск в России.

Для расчета нового показателя Минэкономразвития и Росстат намерены обратиться за необходимыми данными к операторам сотовой связи и сервисам по бронированию отелей. Кроме того, планируется проводить опросы граждан по месту проживания, отметили в пресс-службе Росстата. Сотрудники ведомства будут выяснять, какие расходы путешественники несли во время подготовки к туристической поездке и сколько потратили в путешествии.

Впрочем, пока идет анализ возможных вариантов получения информации, добавили в статистическом ведомстве. В частности, обсуждается частота предоставления данных и их конкретный набор. Во многом это зависит от того, кто и на каких условиях будет предоставлять первичную информацию, пояснили в Росстате.

Согласно результатам опроса ВЦИОМа, в 2019 году россияне в среднем готовы потратить на отдых 43,3 тыс. рублей на одного члена семьи. Это на 2% меньше, чем в 2018-м. Выше прогнозируемые траты у жителей Москвы и Санкт-Петербурга — более 52 тыс. на человека. В Ростуризме на вопрос «Известий» о необходимости нового показателя в туристской отрасли не ответили.

«Известия» спросили сотовых операторов о возможности предоставить данные по расходам своих клиентов.

В пресс-службе МТС сообщили, что компания готова обсуждать с ведомствами возможные форматы сотрудничества. Однако речь может идти только о передаче обезличенных данных. В Tele2 и «Билайне» также не видят необходимости делиться персональной информацией абонентов с ведомствами. Как утверждают сотовые операторы, для этого они используют технологию big data, которая обрабатывает большие объемы данных. Например, с ее помощью можно определить самые посещаемые гражданами места и мероприятия. В пресс-службе «Мегафона» на вопросы «Известий» не ответили.

Туризм как драйвер экономики

Эксперты, опрошенные «Известиями», считают, что главный источник, который может предоставить данные о фактических расходах туристов как в России, так и за ее пределами, — это банки.Распространение безналичных расчетов позволяет узнать сколько, на что и где именно наши граждане тратят свои средства, сказал управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. Кроме того, по его словам, российские банки-эквайеры фиксируют расходы иностранных туристов.

По словам руководителя по развитию карточных продуктов Ак Барс Банка Ришата Хуснуллина, кредитная организация ведет учет трат своих клиентов. В частности, следят за тем, как выросли их расходы на путешествия по сравнению с прошлым годом, в каких категориях больше трансакций и т.д. Однако какие именно данные банк передаст, будет зависеть от представленной методики Росстата, подчеркнул Хуснуллин.

Эксперты, опрошенные «Известиями», в целом позитивно оценивают создание нового статистического показателя. Данные по расходам туристов позволят более качественно и адресно развивать определенные курорты на территории России, считает руководитель аналитического департамента Международного финансового центра Роман Блинов.

Подсчет расходов отдыхающих также даст возможность узнать реальный спрос на туристические услуги и тем самым оценить эффективность вложения средств в эту отрасль, сказал Илья Жарский. Только в 2019 году в бюджете предусмотрено 1,1 млрд рублей на поддержку внутреннего туризма, отметил эксперт. Также, по его словам, сейчас предлагается предоставить туроператорам субсидии на 320 млн рублей.

После чемпионата мира по футболу у зарубежных путешественников наблюдается всплеск интереса к России. В прошлом году нашу страну посетили почти 27 млн иностранных гостей. По прогнозам Ассоциации туроператоров России, в 2019 году поток зарубежных туристов в Россию вырастет на 20% по сравнению с 2018-м. Между тем, по словам замминистра экономического развития Сергея Галкина, ведомство рассчитывает увеличить доходы от иностранного туризма до $15 млрд к 2024 году и до $25 млрд к 2035-му. Ранее он сообщил о планах Минэка довести вклад туризма в ВВП России до 7% к 2035 году. Сейчас он составляет около 3,5%.

Ирина БАДМАЕВА