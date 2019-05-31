31.05.2019 09:20 472

В России в 2022 году начнут применять новый вид документа –– электронные путевые листы для таксистов, водителей автобусов и другого коммерческого транспорта. Об этом говорится в обновленной «дорожной карте» Национальной технологической инициативы «Автонет», с которой ознакомились «Известия». Сейчас путевые листы водители оформляют только в бумажном виде. Внедрение онлайн-документов поможет надзорным органам контролировать работу транспортных компаний. В том числе они смогут следить за прохождением предрейсовых медицинских осмотров шоферов.Участники рынка поддерживают переход на электронный документооборот. Но подчеркивают необходимость интеграции баз данных контролирующих органов, в том числе ГИБДД и ФНС.

Переведут в онлайн

В России начнут применять новый вид документа — электронные путевые листы (ЭПЛ). До декабря 2021 года возможность их использования должна быть закреплена в законодательстве, а до июля 2022-го — создана и введена в эксплуатацию автоматизированная информационная система, обеспечивающая ведение баз данных в режиме онлайн и передачу их надзорным органам. Об этом сказано в обновленной «дорожной карте» Национальной технологической инициативы «Автонет». Сейчас путевые листы оформляются всеми водителями коммерческого транспорта, перевозящего пассажиров и грузы, но исключительно в бумажном виде.

В Минпромторге «Известиям» уточнили, что поправки в «дорожную карту» были одобрены профильной рабочей группой 15 мая. Для их окончательного утверждения будут внесены изменения в распоряжение правительства от 29 марта 2018 года — «О бюджетных ассигнованиях на реализацию первоочередных мероприятий программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

— Формат электронного путевого листа будет утверждаться Минтрансом, а данные — храниться на специализированном портале. Срок хранения ЭПЛ пока не определен, — пояснил «Известиям» представитель НТИ «Автонет» Ярослав Федосеев.

Сегодня путевой лист — основной документ учета работы шофера, без него перевозка пассажиров и грузов запрещена. Некорректное заполнение путевых листов может привести к значительным штрафам, отсутствию возможности учета расходов на горюче-смазочные материалы в бухгалтерском и налоговом учете, отмечается в материалах к «дорожной карте». Документ оформляется юрлицами и ИП для водителей легковых и грузовых автомобилей, автобусов, троллейбусов и трамваев. Заполняется он, как правило, ежедневно.

По словам представителя НТИ, внедрение электронных путевых листов позволит исключить возможность незаконного оформления таких документов перевозчиками, пресечь выдачу чистых бланков с печатями, а также получать корректные данные о работе автомобиля (пробег, прохождение техобслуживания и т.д.).

В путевом листе также проставляется отметка о прохождении водителем предрейсового медицинского осмотра.

— Если произойдет ДТП с участием коммерческого автомобиля, сотрудники ГИБДД смогут максимально оперативно получить данные о медосмотре, — отметил представитель НТИ.

Аварии с водителями общественного транспорта, особенно автобусов и такси, не редкость. Последнее громкое ДТП с семью погибшими произошло под Калугой в феврале 2019 года: на обледенелой трассе перевернулся автобус с детьми, ехавшими на танцевальный конкурс. В результате проверки выявили многочисленные нарушения, в частности отсутствие лицензии на перевозку детей. Возникли вопросы и к техническому состоянию транспортного средства.

А в марте 2019 года заместитель мэра Москвы, глава департамента транспорта Максим Ликсутов говорил о необходимости ужесточать требования к таксистам, поскольку количество аварий с участием этого вида транспорта за прошлый год выросло на четверть, число жертв –– на 15%. Речь шла в том числе об ограничении допуска к управлению ТС без прохождения предрейсового медосмотра.

По словам зампреда межрегионального профсоюза «Таксист» Андрея Попкова, необходимость внедрения электронных листов назрела давно. Это позволит, по его словам, уменьшить бумажную волокиту и окончательно урегулировать вопрос с применением телемедицины для проведения предрейсовых медосмотров.

Как писали «Известия» , если в этой сфере будет внедрена телемедицина, транспортные компании смогут устанавливать терминалы, которые оснащаются современными средствами контроля и видеонаблюдения, что позволяет повысить надежность и сделать удобнее прохождение тестов на алкоголь и наркотики, измерение давления, температуры тела. Врач проверит данные удаленно и выдаст разрешение на поездку, подписав его электронной подписью. Закон о телемедицине вступил в силу в 2018 году.

В НТИ не смогли уточнить, в какую сумму обойдется создание онлайн-системы для хранения данных путевых листов, предположив, что ее созданием могут заинтересоваться разработчики программ для электронного документооборота, такие как 1С или SUP.

В Минфине переадресовали вопросы «Известий» в Минтранс. Там заявили, что «концептуально поддерживают» оформление путевых листов в электронной форме. Для технической реализации идеи, по словам представителя ведомства, планируется проанализировать возможности уже существующих информационных систем на предмет дополнения их новым функционалом или создания обновленной автоматизированной системы. В Минкомсвязи и Минэкономразвития на момент публикации материала на запросы «Известий» не ответили.

Не всем по карману

Инициатива создания системы безбумажных путевых листов изначально исходила от перевозчиков, сказал «Известиям» вице-президент Российского автотранспортного союза (РАС) Валерий Алексеев. Часть крупных компаний в сфере логистики, по его словам, уже применяет такие документы для внутреннего учета. В целом эксперт считает неизбежным переход транспортного сектора на электронный документооборот и говорит, что базы данных различных ведомств должны быть интегрированы между собой.

–– Надо добиться того, чтобы доступ к сведениям был у всех госорганов. И отчитываться перед ними, в том числе перед ФНС, можно было в электронном виде. Иначе внедрять систему нет смысла, –– считает он.

Электронный документооборот будет выгоден крупным логистическим структурам, но может оказаться дорогостоящим и неудобным для малого бизнеса, считает владелец небольшой грузовой компании, член комитета по транспорту «Опоры России» Сергей Кумбарули. Он опасается, что внедрение путевых листов станет для предпринимателей таким же обременительным, как обязательная установка блоков криптографической защиты информации (СКЗИ) на тахографы. СКЗИ нужно менять каждые три года, и стоит этот блок около 25 тыс. рублей. То есть владельцу 30–40 машин это обходится в сумму до 1 млн рублей. Помимо этого, для перехода на электронный учет, по словам предпринимателя, потребуется переобучать сотрудников.

Александр ВОЛОБУЕВ