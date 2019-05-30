Генеральный директор «Федеральной пассажирской компании» (ФПК, дочерняя структура РЖД) Петр Иванов заявил, что цены на проезд в плацкартных и общих вагонах не были повышены. По его словам, тарифы на 2019 год в регулируемом сегменте были установлены государством в конце прошлого года и с тех пор не менялись.
Ранее сообщалось, что в России резко подорожалибилеты в плацкартные вагоны на летние месяцы. По данным «Известий», об этом Общероссийское объединение пассажиров уведомило Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с просьбой проверить обоснованность роста цен. Речь шла о поездах, которые отправляются в июне–июле 2019 года.
«Компания не может увеличить тариф, но может предложить пассажирам более низкую стоимость билетов во время различных акций», — сказал Иванов журналистам «РИА Новости».
Он добавил, что о подорожании стали говорить из-за сравнения стоимости билетов во время акций с полным тарифом. По словам Иванова, такие выводы некорректны, предвзяты и вводят людей в заблуждение.
Отмечается, что тариф для ФПК в регулируемом сегменте (плацкартные и общие вагоны) определяет ФАС, в нерегулируемом (СВ, купе и люкс) устанавливает сама ФПК, но также по согласованию с ФАС.
В Общероссийском объединении пассажиров ранее заявили, что теперь для россиян на 100% дороже из Москвы добраться в Калининград, на 97% — в Адлер и на 93% — доехать из Новосибирска в Томск.