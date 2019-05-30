30.05.2019 09:45 389

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму проект о приостановлении действия Договора о ликвидации ракет средней дальности и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом в четверг, 30 мая, заявил спикер парламента Вячеслав Володин.

«В течение часа Совет Госдумы рассмотрит законопроект и определит сроки его рассмотрения», — цитирует Володина «Интерфакс» .

Согласно документу, президенту предоставляется право принять решение о возобновлении действии договора. Принятие закона не потребует выделения дополнительных бюджетных средств, омтечается в материале.

26 апреля стало известно, что ДРСМД, видимо, прекратит существование 2 августа 2019 года. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков на брифинге в Москве.

4 марта президент России Владимир Путин подписал указ о приостановке выполнения условий ДРСМД. При этом в Москве неоднократно отмечали готовность к новым инициативам по контролю над вооружениями, если они будут разработаны с учетом интересов всех участников.

Это произошло после того, как 2 февраля Вашингтон начал процедуру выхода из Договора, обвинив Москву в невыполнении пунктов документа из-за российской ракеты 9М729. Минобороны России опровергло все заявления о нарушении соглашения, продемонстрировав данную ракету на брифинге для иностранных военных атташе в январе текущего года. Однако представители США и многих западных стран не пришли на мероприятие.