30.05.2019 09:47 397

КИЕВ, 30 мая (Рейтер) — Президент Украины Владимир Зеленский в четверг попросил парламент уволить министров иностранных дел и обороны, а также главу СБУ, сообщила пресс-служба президента в четверг.

В соответствии с конституцией Украины парламент назначает и освобождает от должности министров обороны, иностранных дел и главу СБУ по предложению президента.

Ранее в четверг парламент проголосовал против отставки премьер-министра Владимира Гройсмана, поскольку крупнейшая фракция считает, что его уход приведет к "хаосу" перед досрочными выборами в июле.

Гройсман подал в отставку после инаугурации Зеленского, сказав, что президент отверг его инициативу о сотрудничестве. Зеленский назначил внеочередные выборы на 21 июля, которые, как ожидается, выиграет его партия.

Павел ПОЛИТЮК