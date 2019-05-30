30.05.2019 09:59 404

Снизить ставки по ипотеке до 8% к 2024 году вполне реально. Об этом сообщила глава Центробанка Эльвира Набиуллина во время выступления в Госдуме.

«Мы считаем совершенно реальным достижение уровня ставок по ипотеке до 8% в срок, определенный указом президента», — цитирует ее «РИА Новости» .

Набиуллина отметила, что вся денежно-кредитная политика ЦБ направлена на сохранение в долгосрочном плане низкой инфляции. Это, по ее словам, основной фактор снижения ипотечных ставок.

19 мая глава Сбербанка Герман Греф заявил, что снижение ставок по ипотеке до 8% возможно уже в 2020 году .

«Это может быть и следующий год, может быть, к концу года. Потому что пик инфляции, как мне кажется, уже прошел, и не только мне кажется, Центральный банк об этом заявил», — отметил он.

В феврале, во время послания Федеральному собранию, президент России Владимир Путин потребовал принять дополнительные меры, направленные на снижение процентной ставки по ипотечным жилищным кредитам до уровня 8% годовых и менее. Кроме того, глава государства поручил подготовить поправки в законодательство РФ, предусматривающие предоставление «ипотечных каникул» для тех россиян, которые попали в трудную жизненную ситуацию. Ответственными за исполнение поручений Путин назначил правительство, Центробанк и их глав — Дмитрия Медведева и Эльвиру Набиуллину .

