30.05.2019 10:00 397

Банк России планирует наладить прием российских платежных карт системы «Мир» в туристических странах дальнего зарубежья. Об этом заявила в ходе выступления в Госдуме глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

По ее словам, прием карты «Мир» обеспечен Белоруссией, Арменией, Киргизией, Казахстаном. В настоящее время он стартовал в Турции, добавила Набиуллина.

«В ближайших планах — прием в популярных у туристов странах дальнего зарубежья, расширение приема в странах СНГ», — пояснила глава регулятора. Всего банки выпустили 59 млн этих карт. Об этом в четверг, 30 мая, сообщает ТАСС .

В апреле заместитель председателя правления «Локо банка» Андрей Люшин отметил, что если интеграция карт платежной системы «Мир» с турецкими банками пройдет успешно, то к картам «Мир» могут присмотреться и другие крупные кредитные организации.

18 апреля стало известно, что один из крупнейших банков Турции — Is Bank — начал принимать карты «Мир».