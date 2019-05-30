30.05.2019 10:02 419

У тех, кто еще не успел рассказать о своих зарубежных счетах и активах, будет девять месяцев, чтобы сделать это, не опасаясь последствий. Поправки о продлении амнистии капитала до 1 марта 2020 года публикует "Российская газета".

Стать участником третьего этапа можно, подав спецдекларацию в Федеральную налоговую службу (ФНС). Прием документов начнется 3 июня. "Российские налогоплательщики могут еще в течение девяти месяцев сообщать о своих иностранных счетах и активах в рамках кампании добровольного декларирования, не дожидаясь, когда наши зарубежные коллеги выявят все это в рамках автоматического обмена финансовой информацией", — сказал глава ФНС Михаил Мишустин.



Условия "продленной" амнистии предполагают, что воспользоваться ею смогут те, кто готов перевести деньги и активы в Россию (ранее этого не требовалось). Все действовавшие во время проведения второго этапа амнистии гарантии — освобождение от налоговой, административной и уголовной ответственности за нарушения налогового и валютного законодательства — сохраняются.

Возвращаемые из-за границы активы участники амнистии должны регистрировать в специальных административных районах (САР) на острове Русский в Приморском крае или Октябрьский в Калининградской области. Для резидентов районов действует льготное налогообложение. Доступ к сведениям об их бенефициарах ограничен: его имеют только управляющая САРом компания, надзорные органы и суды. Преференции предусмотрены, чтобы стимулировать заграничные компании прописаться в России.

Стимул для возвращения налогоплательщиков в РФ в новом пакете — это освобождение от НДФЛ дохода от прибыли контролируемых иностранных компаний (КИК) 2019 года, если граждане были налоговыми нерезидентами РФ в 2018 году, говорит партнер Paragon Advice Group Александр Захаров. На втором этапе амнистии от налогообложения освобождалась только прибыль ликвидируемых КИК.

Юлия КРИВОШАПКО

