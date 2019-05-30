30.05.2019 10:05 400

Депутаты от «Справедливой России» разработали и внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о возможности покупки автомобиля на материнский капитал.

Как говорится в документе , опубликованном 30 мая в электронной базе Государственной думы, законопроект направлен на создание условий для обеспечения автотранспортом семей, имеющих двух и более детей.

«Автомобиль может использоваться для проведения семейного отдыха, доставки детей в дошкольные, лечебные и учебные заведения», — говорится в тексте законопроекта.

Отмечается, что действие закона предлагается распространить только на автомобили, выпущенные в России. В машине должно быть не менее трех пассажирских мест, а мощность двигателя ограничена 125 л.с. При этом полная стоимость автомобиля, указанная в договоре купли-продажи, товарном или кассовом чеке, либо в ином документе, не должна превышать одного миллиона рублей.

Кроме того, если в течение трех лет с момента покупки автомобиль будет продан, средства материнского капитала возвращаются получателем в Пенсионный фонд.

3 августа президент России Владимир Путин подписал закон , который разрешает регистрацию машин в автосалонах. Отныне покупателям новых автомобилей у официальных дилеров не придется посещать ГИБДД, чтобы поставить машину на учет.