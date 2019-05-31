Соратник Зеленского призвал к переговорам с Путиным

31.05.2019 15:03 500

С российским лидером Владимиром Путиным можно договориться, он «умный человек». Об этом заявил совладелец «Квартала 95» и соавтор предвыборной программы президента Украины Владимира Зеленского Борис Шефир.

Он поддержал улучшение отношений Киева с Москвой, пишет в пятницу, 31 мая, «Украинская правда».

Также Шефир высказался об украинском законе о языке. По его словам, необязательно вводить языковые квоты в теле- и радиоэфирах. Для развития украинского языка достаточно предоставить преференции в налогообложении для произведений культуры, считает он, отмечает «Газета.ру» .

Кроме того, введение языковых квот противоречит конституции, добавил соратник украинского лидера.

В апреле Верховная рада Украины приняла закон «О функционировании украинского языка ». Документ подразумевает использование только украинского языка во всех сферах.

Позже закон подписал действующий на тот момент президент Петр Порошенко. Следить за исполнением закона будут языковые инспекторы.

Документ вызвал широкий резонанс как на самой Украине, так и за ее пределами. Россия и Венгрия заявили, что такие меры нарушают права национальных меньшинств .

В конце мая депутаты областной администрации Львова решили обратиться к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием говорить только на украинском языке.