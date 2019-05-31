31.05.2019 15:05 539

Российский вице-премьер Татьяна Голикова, выступая на заседании российской трехсторонней комиссии (РТК) по регулированию социально-трудовых отношений при правительстве РФ 31 мая, прояснила информацию о сокращении новогодних каникул россиян в 2020 году.

По словам Голиковой, россияне действительно будут отдыхать всего восемь дней в январе 2020 года, а два выходных дня перенесут на май.

«Предлагается перенести... выходные дни с субботы, 4 января, на понедельник, 4 мая, с воскресенья, 5 января, на вторник, 5 мая», — пояснила Голикова.

Вице-премьер также отметила, что кроме новогодних каникул с 1 по 8 января в 2020 году россияне будут отдыхать с 22 по 24 февраля, с 7 по 9 марта, а также с 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая. Кроме того, россиян ждут выходные с 12 по 14 июня, а также 4 ноября.

Как напоминает «Федеральное агентство новостей» , последние несколько лет «каникулы» длились 10 дней. К примеру, в 2017 году 30 и 31 декабря выпали на субботу и воскресенье, поэтому их добавили к праздничным датам. В прошлом же году 29 декабря, которое выпало на субботу, перенесли на понедельник, 31 декабря.

Ранее 31 мая сообщалось, что Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений (РТК) рассмотрит проект постановления правительства о переносе праздничных дней в 2020 году .