31.05.2019 15:08 525

Столичный аэропорт Внуково будет носить имя авиаконструктора Андрея Туполева, Домодедово — ученого Михаила Ломоносова, Шереметьево — поэта Александра Пушкина.

Ряд воздушных гаваней названы в честь великих правителей. Аэропорт Воронежа (Чертовицкое) получил имя Петра I, Калининграда (Храброво) — императрицы Елизаветы Петровны, Краснодара (Пашковский) — Екатерины II, Мурманска — Николая II, аэропорт Псков (Кресты) — княгини Ольги.

Много имен — в честь известных ученых. Так, аэропорт Калуги (Грабцево) будет носить имя Константина Циолковского, аэропорт Самары (Курумоч) — Сергея Королева, аэропорт Тюмени (Рощино) — Дмитрия Менделеева, аэропорт Челябинска (Баландино) — Игоря Курчатова, Петропавловска-Камчатска (Елизово) — исследователя Витуса Беринга.

Ряд воздушных гаваней получили имена в честь деятелей культуры и искусства. Аэропорт Красноярска назван в честь оперного певца Дмитрия Хворостовского, Магадана (Сокол) — певца и актера Владимира Высоцкого, Минвод — поэта Михаила Лермонтова, Пензы — критика Виссариона Белинского, Симферополя — художника Ивана Айвазовского, Южно-Сахалинска (Хомутово) — писателя Антона Чехова.

Аэропорт Ставрополя (Шпаковское) получил название в честь полководца Александра Суворова, Нижнего Новгорода (Стригино) — летчика Валерия Чкалова, Новосибирска (Толмачево) — летчика-аса Александра Покрышкина.

Кира ЛАТУХИНА