31.05.2019 15:10 558

При выходе на пенсию россияне смогут получить средства, сформированные по программе государственного софинансирования пенсионных накоплений. Об этом напомнили в Пенсионном фонде России.

При этом, как уточнили "Российской газете" в ПФР, данные средства выплачиваются по достижении "старого" возраста выхода на заслуженный отдых — 55 лет для женщин и 60-ти для мужчин. Накопленные деньги могут быть выплачены все сразу, а могут быть поделены на ежемесячные выплаты. Участники программы софинансирования сами могут указать, в течение скольких лет они хотят получать выплаты. В случае смерти участника программы софинансирования, выплаты производятся его правоприемникам.



В ПФР также напомнили, что на сегодняшний момент программа государственного софинансирования пенсий завершена, вступить в нее уже нельзя. Но можно делать добровольные отчисления. Самый удобный способ — через работодателя. Надо всего лишь написать заявление в бухгалтерии своего предприятия, где указать, какую сумму человек хочет отчислять на доплату к своей будущей пенсии и периодичность отчислений — ежемесячно или несколько раз в год. Все средства поступают на лицевые счета граждан и не лежат "мертвым грузом", а в соответствии с личным выбором передаются в управляющие компании и негосударственные пенсионные фонды для дальнейшего инвестирования.

По итогам прошлого года добровольные взносы граждан, участвующих в программе государственного софинансирования пенсионных накоплений, составили 4,9 млрд рублей. Государство прософинансировало эти взносы на общую сумму 4,7 млрд рублей.

Государственное софинансирование выделено в меньшем объеме по сравнению с суммой взносов участников, так как некоторые платежи по программе составили менее 2 тыс. или более 12 тыс. рублей. По правилам же программы софинансированию подлежат только взносы в пределах от 2 до 12 тыс. рублей в год.

Общий объем добровольных взносов участников программы с момента ее запуска составил 61,2 млрд рублей, государственное софинансирование взносов за тот же период — 59,6 млрд рублей. В прошлом году число пенсионеров, получающих ежемесячные выплаты по программе софинансирования, выросло до 26 тыс. человек.

Ольга ИГНАТОВА