31.05.2019 15:28 487

ВАШИНГТОН/МЕХИКО, 31 мая (Рейтер) — Президент США Дональд Трамп, отвечая на всплеск нелегальной миграции из Мексики, пообещал в четверг, что введет 5-процентные пошлины на все мексиканские товары и будет увеличивать их размер, пока приток людей не прекратится.

Комментарии Трампа встревожили и без того обеспокоенных инвесторов, которые опасаются, что усиление торговых споров может навредить мировой экономике. Мексиканский песо, фьючерсы на американские фондовые индексы и азиатские фондовые рынки упали после новостей о тарифах.

Пошлины в размере 5% начнут действовать 10 июня и будут ежемесячно повышаться, к 1 октября достигнув 25%, если Мексика не примет срочных мер, сказал Трамп.

"Если Мексика с помощью эффективных мер смягчит кризис нелегальной миграции... тарифы будут отменены", — сказал он.

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор ответил Трампу письмом, которое опубликовал в твиттере, обвинив американского лидера в превращении США в "гетто".

"Президент Трамп, социальные проблемы не решаются налогами или насильственными мерами", — написал Лопес Обрадор, добавив, что в пятницу в Вашингтон отправится делегация во главе с главой МИД Мексики Марсело Эбрардом.

Мексиканский президент не стал угрожать ответными мерами, сказав, что хочет избежать конфронтации.

Стремясь избежать разрыва ключевых для Мексики двусторонних отношений после угроз Трампа закрыть самую загруженную в мире сухопутную границу, мексиканское правительство в последние месяцы резко ужесточило контроль над передвижением мигрантов и призвало США оказать помощь, чтобы устранить главные причины миграции.

Исполняющий обязанности главы администрации Белого дома Мик Малвени, отвечая на вопрос журналистов о том, на какие мексиканские товары могут распространиться пошлины, сказал: "На все".

Стив ХОЛЛАНД, Фрэнк ДЖЕК ДЭНИЕЛ, Эрик БИЧ, Мохаммед ЗАРГХАМ

