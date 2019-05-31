31.05.2019 15:31 534

СЕУЛ, 31 мая (Рейтер) — Северная Корея казнила своего спецпредставителя по ядерным вопросам в США в ходе чисток среди чиновников, которые вели переговоры в преддверии провалившегося саммита между лидером КНДР Ким Чен Ыном и президентом США Дональдом Трампом, сообщила в пятницу южнокорейская газета Chosun Ilbo.

Ким Хёк Чхоль был казнён в марте на аэродроме Мирим в Пхеньяне вместе с четырьмя высокопоставленными представителями министерства иностранных дел после того, как им всем были предъявлены обвинения в шпионаже в пользу США, сообщает Chosun Ilbo со ссылкой на неназванный источник, знакомый с ситуацией.

"Его обвинили в шпионаже в пользу США из-за того, что он плохо освещал ход переговоров, без должного понимания намерений США", — приводит газета слова источника.

Февральский саммит в Ханое, вторая встреча Кима и Трампа, завершился без заключения соглашения из-за разногласий по поводу призывов США к полной денуклеаризации Корейского полуострова и требований Северной Кореи отменить санкции.

Рейтер не смог подтвердить сообщение Chosun Ilbo у независимых источников. Чиновники Госдепартамента США сообщили, что не обладают информацией, подтверждающей сообщение издания.

Представитель южнокорейского министерства объединения отказалась от комментариев. Чиновник администрации президента Южной Кореи сказал, что неуместно комментировать информацию, которую сначала необходимо проверить.

Сотрудник в дипломатических кругах сказал Рейтер, что существуют признаки того, что Ким Хёк Чхоль и другие чиновники были наказаны за провал саммита — возможно, отправлены в трудовой лагерь на исправительные работы, но доказательств их казни нет.

Ким Ён Чхоль, правая рука Ким Чен Ына до саммита, был отправлен в трудовой лагерь вблизи китайской границы, сообщила Chosun Ilbo.

Мало что известно о роли, которую Ким Хёк Чхоль играл в ходе переговоров в преддверии саммита в Ханое. Четыре других казненных вместе с ним чиновника работали над отношениями с Вьетнамом, говорится в статье Chosun Ilbo.

Джойс ЛИ и Хьюнхи СИН

