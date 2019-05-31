31.05.2019 15:39 574

По данным телеканала, эту сумму составляют дивиденды миноритарных акционеров. Значительная часть этих средств в настоящее время находится в Нидерландах. Речь идет о расследовании дела о приватизации ЮКОСа.

Михаил Ходорковский и его партнеры по ЮКОСу вывели за границу $51 млрд. Об этом сообщает телеканал НТВ, который выпустил расследование о бизнесмене и о приватизации ЮКОСа в 1990-х годах под названием «Кровавая империя Михаила Ходорковского».

В своем фильме журналисты употребляют фразу «третье уголовное дело по ЮКОСу».

«Главной целью расследования наших правоохранительных органов является вопрос, куда исчезли <...> деньги ЮКОСа, которые Ходорковский украл у миноритарных акционеров. А это ни много ни мало $51 млрд», — утверждают авторы фильма (цитата по «РИА Новости»).

Они ссылаются на советника генпрокурора России Салавата Каримова, который уточнил, что большая часть дивидендов находится в Нидерландах и это «куда больше $2 млрд», о которых известно миноритариям компании. В пресс-службе Генеральной прокуратуры РБК отметили, что в фильме прозвучала позиция одного из самых заслуженных действующих сотрудников ведомства, который обладает наиболее полной информацией по данному вопросу.

По словам Каримова, деньги получили первый директор ЮКОСа Сергей Муравленко, первый вице-президент компании Виктор Казаков (в настоящее время является депутатом Госдумы от «Единой России»), вице-президент Виктор Иваненко и один из учредителей компании Юрий Голубев. Советник генпрокурора подчеркнул, что всем им Ходорковский гарантировал выплату стоимости 15% пакета акций ЮКОСа, которая равнялась $2 млрд.

«И он реально заплатил <...> несколько сот миллионов на счета, которые были открыты в офшорах на этих четверых топ-менеджеров ЮКОСа», — добавил Каримов.

«Мне глубоко плевать» на данное «псевдорасследование», заявил Ходорковский в разговоре с РБК.«Я думаю, что это фантазия», — прокомментировал РБК информацию сюжета НТВ депутат Госдумы Виктор Казаков. От дальнейших комментариев он воздержался.Муравленко также отказался от комментариев.По данным НТВ, Ходорковский заплатил порядка $250 млн каждому. За это, полагает Генпрокуратура, руководители ЮКОСа пролоббировали в правительстве идею «сконцентрировать акции ЮКОСа в руках эффективного инвестора» — Ходорковского.

В настоящее время расследование в отношении бывших руководителей и владельцев ЮКОСа о хищении активов нефтяной компании и их последующей легализации ведет Главное следственное управление Следственного комитета. Сумма претензий представителя Генпрокуратуры к бывшим акционерам ЮКОСа сопоставима с суммой выплат, которую обязала выплатить бывшим владельцам нефтяной компании Россию в июле 2014 года ($50 млрд) Постоянная палата третейского суда в Гааге. Позже это решение было обжаловано российской стороной и отменено Гаагским судом, однако тяжба продолжается.



Анна ТРУНИНА, Елизавета АНТОНОВА, Дмитрий СЕРКОВ