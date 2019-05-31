31.05.2019 13:29 213

Тверской суд столицы санкционировал арест бывшего бенефициара Инвестбанка Сергея Мастюгина. Ему инкриминируется преднамеренное банкротство. Господин Мастюгин в 2017 году уже получил восьмилетний срок за злоупотребление полномочиями и растрату средств кредитного учреждения. В капитале ЦБ обнаружил дыру в размере около 40 млрд руб.

Тверской суд Москвы сегодня удовлетворил ходатайство полицейского следствия и санкционировал арест акционера обанкротившегося Инвестбанка Сергея Мастюгина. Ему инкриминируется ст. 196 УК РФ («Преднамеренное банкротство»).

Как ранее сообщал "Ъ" , Сергей Мастюгин был задержан СКР у себя дома в Москве в мае 2015 года. Ему было предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ч. 2 ст. 201 УК РФ). Басманный райсуд определил господина Мастюгина в СИЗО. Следует отметить, что сначала Сергей Мастюгин и и. о. председателя правления Инвестбанка Ольга Боргардт проходили свидетелями по делу о крупных хищениях (ч. 4 ст. 159 УК), которым занимались полицейские. Позже материалы расследования были переданы в СКР, изменилась и квалификация действий фигурантов. В итоге в деле появилось три статьи УК РФ — ст. 160 (растрата), ст. 201 и ст. 196. Однако через некоторое время эпизод с преднамеренным банкротством был выделен в отдельное производство.

Суть версии следствия сводилась к тому, что банкиры незаконно вывели со счетов Инвестбанка 1,5 млрд руб., принадлежащих Фонду содействия реформированию ЖКХ.

Кроме того, господин Мастюгин незадолго до отзыва лицензии, заведомо зная об ухудшающемся финансовом состоянии банка, дал распоряжение Ольге Боргардт снять без проведения надлежащих проверок обременение с ценных бумаг на 800 млн руб., которые были предоставлены банковской организации в качестве залога. В 2017 году Таганский суд Москвы приговорил господина Мастюгина к восьми годам колонии, а госпожу Боргардт — к шести годам.

Агентство по страхованию вкладов подало к нескольким лицам, контролировавшим банк, субсидиарный иск на сумму около 40 млрд руб.

Тем временем уголовное дело о преднамеренном банкротстве было передано для дальнейшего расследования столичной полиции, которая и обратилась в суд с ходатайством об избрании меры пресечения господину Мастюгину. Она требуется для проведения следственных действий в столице с его участием.

Александр АЛЕКСАНДРОВ