03.06.2019 09:31 261

Примерно 10 тыс. ГОСТов, действующих со времен СССР и мешающих развитию бизнеса и экономики, планируют отменить в России. Об этом сообщил глава Росстандарта Алексей Абрамов.

По его словам, государственные стандарты, принятые до 1991 года, устарели.

Планируется, что их отмена и использование обновленных стандартов подтолкнет российские предприятия к обмену лучшими практиками и переходу на современную техническую политику.

«Большинство из них относится к сфере добровольного применения, и все они в ближайшей перспективе подлежат пересмотру или отмене», — приводит слова Абрамова 3 июня «РИА Новости» .

Затронут данные меры около 10 тыс. ГОСТов. При этом с 2012 года был сокращен возраст действия национального стандарта с 21 до 17 лет. В соответствии с поручением главы Минпромторга Дениса Мантурова, этот показатель планируют довести до 11 или 10 лет, добавил Абрамов.

28 мая «Известия» сообщали, что правительство планирует к 2021 году отменить требования к бизнесу, принятые в советские времена, так как многие из них вредят предприятиям. При этом полезные требования СССР сохранят и объединят в новом нормативно-правовом акте.