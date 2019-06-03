03.06.2019 09:32 221

Стоимость нефти марки Brent с поставкой в августе опустилась ниже $61 за баррель впервые с февраля этого года. В ходе торгов на бирже ICE в Лондоне 3 июня ее цена снизилась на 2,2% — до $60,62 за баррель.

Июльский фьючерс нефти марки WTI подешевел на 1,1% — до $52,9 за баррель.

Падение цен на нефть началось в конце мая. Так, стоимость Brent в общей сложности снизилась на 15,8% (с $72 за баррель), а WTI — на 16% (с $63 за баррель), напоминает ТАСС. Аналитики полагают, что данная тенденция связана со спекулятивными операциями на финансовом рынке, которые никак не отображают ситуацию на реальном рынке. Кроме того, весомым фактором остается торговое противостояние между США и Китаем, а также обострение отношений между Вашингтоном и Мехико.

Ожидается, что котировки в ближайшее время будут зависеть от решений ОПЕК+. Министерские встречи стран ОПЕК и ОПЕК+ в Вене состоятся в июне.

