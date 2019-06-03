03.06.2019 09:41 256

ЛОНДОН, 31 мая (Рейтер) — Крупнейший экспортер нефти Саудовская Аравия увеличила добычу в мае, показало исследование Рейтер, но недостаточно сильно, чтобы компенсировать падение иранского экспорта из-за санкций США.

Добыча нефти ОПЕК в мае составила 30,17 миллиона баррелей в сутки, что на 60.000 баррелей в сутки меньше, чем в апреле, и является самым низким показателем с 2015 года, показало исследование.

Согласно результатам исследования, хотя Саудовская Аравия наращивает добычу на фоне призывов президента США Дональда Трампа снизить цены на нефть, королевство по-прежнему производит меньше лимита, установленного глобальным пактом ОПЕК+.

"Мы наблюдаем падение добычи ОПЕК в мае до самого низкого уровня за многие годы", — сказал источник в отрасли, который отслеживает добычу ОПЕК.

"В этом месяце не так много больших увеличений, и многие страны отчитываются о снижении производства".

Несмотря на снижение добычи, цена на нефть Brent в четверг опустилась ниже $65 за баррель с шестимесячного пика в $75 за баррель на фоне опасений о торговых войнах.

Согласно исследованию, уровень соблюдения сделки о сокращении добычи ОПЕК+ в мае составил 96% против 132% в апреле из-за увеличения добычи в Саудовской Аравии, а также в Ираке и Анголе.

Однако падение производства в Иране и Венесуэле, которые освобождены от соблюдения соглашения, более чем компенсировали это увеличение, показало исследование. Сильнее всего снизилась добыча в Иране — на 400.000 баррелей в сутки. Производство в Венесуэле сократилось на 50.000 баррелей в сутки.

Согласно исследованию, Саудовская Аравия увеличила добычу на 200.000 баррелей в сутки до 10,05 миллиона баррелей в сутки.

Алекс ЛОУЛЕР