03.06.2019 18:14 366

Россиянам, увольняемым в связи с ликвидацией предприятия, будут гарантированы выплаты. Законопроекты об этом разработаны Минтрудом России в связи с тем, что Конституционный Суд указал на отсутствие в законодательстве механизма, который бы обеспечивал всем людям, с которыми расторгли трудовой договор в связи с ликвидацией предприятия, такую гарантию, как сохранение средней зарплаты на время трудоустройства.

По словам замминистра труда и соцзащиты Всеволода Вуколова, законопроект предлагает такую гарантию закрепить. При этом работодателям будет предложена вариативность выплаты работнику среднего заработка за два месяца, если человек не трудоустроится.

Работодатель может выплатить выходное пособие при увольнении, а средний заработок, в случае нетрудоустройства, по истечении второго месяца. Или он может выплатить выходное пособие в размере двукратного среднего месячного заработка сразу при увольнении.

Документ предполагает также установить 15-дневный срок, в течение которого уволенный работник может обратиться за выплатой, если он не нашел новую работу.

И еще важный момент — все выплаты работникам должны быть сделаны до того, как предприятие ликвидируется.

Марина ГУСЕНКО

