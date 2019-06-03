03.06.2019 18:16 204

ВАШИНГТОН (Рейтер) — Президент США Дональд Трамп в воскресенье призвал Россию и сирийские правительственные войска прекратить бомбардировки сирийской провинции Идлиб после того, как в пятницу Кремль объявил, что Москва продолжить поддерживать наступление сил Башара Асада.

"Мне сообщили о том, что Россия, Сирия и, в меньшей степени, Иран чертовски сильно бомбят провинцию Идлиб в Сирии и без разбора убивают многих невинных мирных жителей. Мир следит за этой бойней. Какова ваша цель, что это вам даст? Остановитесь!", — написал Трамп в твиттере.

Перед визитом в Великобританию в воскресенье Трамп, в ответ на вопрос, что он намерен предпринять в связи с убийствами мирного населения в Идлибе, сказал, что ему не нравится то, что там происходит.

"Происходят плохие вещи", — сказал президент США.

В пятницу Кремль сообщил, что прекращение огня в провинции Идлиб — ответственность Турции.

Джулия ХАРТЕ, Катанга ДЖОНСОН

