03.06.2019 18:22 264

Экспортная выручка российских сельхозпредприятий за четыре года действия санкций увеличилась в рублевом выражении втрое — с 517,8 млрд до 1,57 трлн. Почти в 1,7 раза — с 16 до 25 млрд — она выросла за этот период и в долларах. Об этом говорится в исследовании аналитической компании FinExpertiza, подготовленном специально для «Известий». Скачок экспорта продовольствия аналитики объясняют, с одной стороны, возросшей привлекательностью российской продукции благодаря ослаблению рубля, а с другой — позитивным эффектом от импортозамещения, позволившим производителям нарастить «массу» и более агрессивно выходить на внешние рынки. Однако опрошенные «Известиями» эксперты уверены: несмотря на положительную динамику, России предстоит сделать еще много усилий, чтобы попасть в десятку лидеров по экспорту продовольствия.

Злаки в плюсе

Согласно данным исследования международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, самый большой объем выручки в 2018 году экспортерам принесла продажа злаков (658,12 млрд рублей), рыбы (269,47 млрд рублей) и жиров растительного происхождения (167,96 млрд рублей). Эти три категории, по данным аналитиков, составляют около 70% всего продовольственного экспорта России.

В категории злаковых основная доля продаж приходится на пшеницу. Больше всего у РФ ее закупают Египет, Турция, Иран и Саудовская Аравия. Основными потребителями российской рыбы и ракообразных являются Южная Корея и Китай. На третьем месте по объемам закупок находятся Нидерланды. Жиры и масла растительного и животного происхождения у России больше всего закупают Китай, Турция, Египет, Иран и Норвегия.

В целом же с 2014 по 2018 год выручка российских экспортеров от реализации сельскохозяйственной продукции выросла в рублевом эквиваленте в три раза — с 517,87 млрд в 2013-м до 1,57 трлн рублей в 2018 году. В долларах она увеличилась почти в 1,7 раза — с 16 млрд в 2013 году до 25 млрд в 2018-м.

Потеснить конкурентов

Плохой урожай в ряде зернопроизводящих стран способствовал увеличению экспорта РФ

По мнению аналитиков, в первые годы после введения санкционного режима лучшую динамику по наращиванию доли на мировых рынках показали злаковые культуры. Если в 2013 году по их экспорту Россия занимала девятое место в мире, то по итогам 2017-го она оказалась уже на второй строчке, уступив лишь США. По экспорту зерна российским производителям удалось потеснить Францию, Индию, Аргентину, Канаду, Австралию, Бразилию и Украину.

Несколько скромнее выглядят успехи России на мировых рынках рыбы и масложировой продукции. Здесь нашей стране удалось подняться на две строчки в рейтинге ведущих мировых экспортеров — с 12-го на 10-е место. В торговле рыбой и ракообразными, моллюсками и прочими водными беспозвоночными РФ потеснила Индонезию и Нидерланды. Жиры и масла российского производства также отвоевали два пункта в рейтинге и продаются теперь лучше, чем эта же продукция из Италии и Бельгии.

Аналитики отмечают, что рост дохода в рублях в секторе продовольствия связан с изменением курса российской валюты. Одновременно с этим импортозамещение дало отечественным производителям хороший импульс для экспансии на внутренние рынки. После их насыщения российские предприятия стали развивать взаимоотношения и с зарубежными партнерами.

Цена успеха

Падение курса рубля относительно доллара сыграло немаловажную роль в повышении конкурентоспособности нашей продукции и доли на мировом рынке, считает доцент департамента мировой экономики ВШЭ Алина Щербакова. При этом, хоть показатель выручки в долларах скромнее, чем в рублях, всё равно он значительный. Что же касается дальнейших прогнозов, здесь, по мнению доцента ВШЭ, они будут не такими радужными, как в прошедшем периоде, что связано и с ожидаемым спадом цен на продовольственные товары (индексы цен на все группы товаров, кроме молочных продуктов и яиц, значительно ниже, чем в предыдущие годы), и с увеличением цен на нефть, что укрепит курс рубля и понизит нашу конкурентоспособность.

Слабые позиции у России остаются и по красному мясу, отметила эксперт. Причина — в его себестоимости в России в отличие от США, Бразилии, Австралии, Канады и Китая. Однако, по оценке аналитиков FinExpertiza, динамика по красному мясу и субпродуктам хорошая. Так, доходы от их реализации выросли в 9,3 раза — с 2,74 млрд рублей в 2013 году до 25,61 млрд рублей в 2018 году. Главным покупателем российского мяса в 2018 году стала Украина, которая приобрела четверть всей экспортируемой продукции. На втором месте — Вьетнам с долей в 15,8%, 14% покупает Иран.

Фундамент положительной динамики экспорта российского продовольствия был заложен еще на рубеже «нулевых» годов, когда удалось стабилизировать ситуацию в сельском хозяйстве, наладить систему субсидирования и поддержки отдельных секторов агропромышленного комплекса страны. Таким мнением поделился с «Известиями» ведущий научный сотрудник РАНХиГС Александр Пахомов. Кроме того, успех России в экспорте продовольствия связан и с членством в ВТО за счет устранения административных барьеров для продвижения российских продуктов на внешних рынках. При этом, как отмечает эксперт, импорт товаров по-прежнему значительно превышает экспорт и, чтобы войти в десятку лидирующих стран, объем поставок из России должен увеличиться еще в два раза. А для этого необходимо приложить немало усилий.

Впрочем, именно эта задача и сформирована в национальном проекте «Международная кооперация и экспорт». Согласно его целям, экспорт продукции агропромышленного комплекса к 2024-му должен достигнуть $45 млрд в год. По итогам 2018-го экспорт продукции АПК составил около $26 млрд.

Елена РОЖКОВА