03.06.2019 08:08 116

Главными принципами цифровизации социальных услуг в России должны стать удобство для граждан и эффективность использования бюджетных средств при их оказании, рассказал "Ъ" курирующий цифровизацию замглавы Минтруда Алексей Скляр. По его словам, до 2021 года Минтруд унифицирует для всех регионов процесс назначения мер социальной поддержки с использованием Единой государственной информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО). В 2020 году Минтруд планирует связать между собой личные кабинеты россиян в Фонде социального страхования, Пенсионном фонде, ЕГИССО и федеральном реестре инвалидов и обеспечить максимально возможное их взаимодействие с порталом госуслуг.

Цифровизация социальной политики является одним из приоритетов Минтруда на ближайшие годы. Об этом "Ъ" рассказал курирующий IT-направление в Минтруде замминистра Алексей Скляр. Напомним, в декабре 2018 года правительство утвердило разработанный Минтрудом «План мероприятий по повышению эффективности предоставления мер социальной защиты (поддержки), социальных услуг в рамках социального обслуживания и государственной социальной помощи», который является составляющей нацпроекта «Цифровая экономика». При этом для реализации плана с участием ПФР, ФСС, Роструда и главных бюро медико-социальной экспертизы (МСЭ) в субъектах РФ не предусматривается увеличения расходов федерального бюджета и государственных внебюджетных фондов.

По словам господина Скляра, главная цель плана — за счет цифровизации сделать социальные услуги более удобными для россиян. Для этого план предусматривает несколько направлений трансформации существующей системы их оказания. Первое — это совместный с Пенсионным фондом запуск Единой государственной информационной системы социального обеспечения для расчета и предоставления мер социальной поддержки в России как на региональном, так и на федеральном уровне. Ранее "Ъ" уже писал о создании ЕГИССО (подробнее см. "Ъ" от 6 мая 2016 года ).

«Сейчас ЕГИССО агрегирует информацию об уже предоставленных мерах государственной социальной поддержки. При этом осуществление функций по назначению самих мер социальной поддержки, их предоставление осуществляется в различных информационных системах, а в отдельных муниципальных образованиях — ручным образом без применения информационных систем»,— поясняет он. По словам Алексея Скляра, с марта 2019 года ряд регионов уже тестируют техническую составляющую ЕГИССО, а с 2021 года ее использование станет обязательным для всех субъектов РФ уже при назначении регионами мер социальной поддержки в рамках переданных с федерального уровня полномочий. «Посредством ЕГИССО будет осуществляться формирование базы данных с отражением всего процесса взаимодействия с гражданином — начиная с его обращения, что даст правительству огромные возможности для анализа и корректировки программ соцподдержки населения»,— отмечает чиновник.

Во-вторых, Минтруд планирует в 2020 году объединить отдельные процессы взаимодействия граждан с ПФР, ФСС и учреждениями МСЭ, что позволит реализовать принцип «одного окна». «Так, в случае инвалидности вместо последовательного обращения сначала в учреждение медико-социальной экспертизы, а далее для получения соответствующих мер социальной поддержки отдельно в ПФР и ФСС гражданин сможет обратиться в любую из этих организаций и получить там любую услугу»,— поясняет замминистра. Также ПФР, ФСС и учреждения МСЭ будут использовать единые информационные системы и сервисы при взаимодействии с гражданами. Он подчеркивает, что для бюджетов объединение статистической составляющей фондов — вопрос эффективности использования ресурсов, так как они могут использовать общую инфраструктуру для хранения и передачи данных. Напомним, впрочем, что уже несколько лет в правительстве идет дискуссия об объединении всех сервисов фондов в единую структуру, и объединение цифровых инструментов Минтруда, ПФР и ФСС может сдвинуть с мертвой точки это обсуждение. По его словам, также произойдет интеграция личных кабинетов граждан в системах ПФР и ФСС, в ЕГИССО, в федеральном реестре инвалидов, а по всем возможным вопросам о соцуслугах будут работать круглосуточный консультант-бот и контакт-центр.

Также Минтруд будет внедрять проактивное предоставление мер социальной поддержки. «Сейчас в РФ существуют 383 меры соцподдержки граждан и 60 млн их получателей — и в них сложно разобраться гражданам. Должно быть обеспечено уведомление граждан о возникающих у них правах на получение мер социальной поддержки. Аналогично необходимо уведомлять граждан и о других событиях, таких как приближение окончания срока действия инвалидности, для того чтобы гражданин мог совершить необходимые действия»,— говорит Алексей Скляр. Основой проактивного реагирования станет ЕГИССО, которая сможет реагировать на изменение данных о человеке, и в зависимости от его нового статуса в связанной с ЕГИССО информационной системой гражданину будет предложено обратиться за какой-либо мерой поддержки. Благодаря электронному документообороту сократится срок назначения ряда социальных услуг и уменьшится пакет документов, необходимый для их получения, а многие услуги будут переведены в проактивный режим без необходимости подачи документов гражданином. «В первую очередь это коснется таких услуг, как установление пенсии и доплат к ней, выдача государственного сертификата на материнский капитал и распоряжение им, назначение ежемесячной денежной выплаты инвалидам, обеспечение техническими средствами реабилитации»,— говорит Алексей Скляр.

Анастасия МАНУЙЛОВА