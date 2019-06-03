03.06.2019 18:01 236

Как показало исследование, большинство российских банков довольно активно увеличивают фонды оплаты труда. При этом чаще всего в кредитных организациях средние зарплаты заметно выше зарплат по стране: в Сбербанке, например, они доходят до 100 тысяч рублей в месяц, а в ВТБ — почти до 160 тысяч.

Средние зарплаты в «Россельхозбанке» в три раза меньше, чем в «Газпромбанке»

«Реальное время» изучает, какие средства российские банки направляют на зарплаты своим сотрудникам. Крупнейшие кредитные организации потратили на фонд оплаты труда в I квартале суммы от 3,58 до 70,12 млрд рублей. При этом за год, по сравнению с I кварталом 2018-го, суммы изменились по-разному. К примеру, Сбербанк увеличил фонд оплаты труда всего на 2%, а «Совкомбанк» — сразу на 110%, то есть в 2,2 раза.

Лидеры по фонду оплаты труда за год не изменились. На первом месте по-прежнему находится крупнейшая кредитная организация России — Сбербанк. В I квартале на зарплаты сотрудников здесь было выделено 70,12 млрд рублей. За год ФОТ вырос всего на 2%. К слову, это самый низкий показатель роста среди банков топ-10. Правда, увеличение средней зарплаты оказалось выше — на 2,7%. Этому поспособствовало небольшое уменьшение численности сотрудников — с 246,3 до 244,1 тыс. человек. Итоговая зарплата, впрочем, все равно оказалась одной из самых низких среди банков из топ-10: сотрудник Сбербанка в среднем получает «всего» 95,7 тыс. рублей в месяц.

Второе место также является, можно сказать, незыблемым. Его занял банк ВТБ. В I квартале 2019 года он выплатил сотрудникам 23 млрд рублей — это на 18% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом численность сотрудников выросла, но совсем незначительно — с 47,8 до 48,3 тыс. человек. Так что среднемесячная зарплата увеличилась на 16,6%. Она при этом заметно больше, чем в Сбербанке — 158,8 тыс. рублей. Годом ранее показатель составлял 136,2 тыс. рублей.

Находящийся на третьем месте «Газпромбанк» заметно отличается по фонду оплаты труда от ВТБ. Он в два с лишним раза меньше и составляет всего 9,56 млрд рублей. Однако по зарплатам ситуация здесь значительно лучше. Во-первых, ФОТ за год вырос почти на треть — с 7,32 млрд рублей. Во-вторых, численность сотрудников в «Газпромбанке» более чем в три раза ниже, чем в ВТБ — лишь около 13,5 тыс. человек. В результате средняя зарплата тут самая высокая из всех банков топ-10 — 235,2 тыс. рублей, а за год она выросла сразу на 21%.

Впрочем, еще более примечательный рост — у расположившегося на четвертом месте банка «Открытие». Фонд оплаты труда в I квартале составил 8,43 млрд рублей. За год он повысился в два раза — с 4,24 млрд рублей. Численность сотрудников тут немного уменьшилась — с 14,5 до 14 тыс. человек, так что средняя зарплата выросла еще больше — с 97 до 201 тыс. рублей. Сейчас это второй показатель среди банков топ-10 после «Газпромбанка». Отметим, что с 1 января 2019 года в «Открытие» присоединило «Бинбанк», так что такой заметный рост, возможно, связан с показателями «Бина».

Замыкает пятерку лидеров «Альфа-Банк». Фонд оплаты труда здесь — 8,1 млрд рублей. За год он вырос лишь на 4%, это второй с конца показатель после Сбербанка среди топ-10. Численность сотрудников практически не изменилась, так что средние зарплаты выросли на 4,7% — со 104,6 до 109,5 тыс. рублей.

Похожий рост фонда оплаты труда — на 5% — и у «Россельхозбанка». Показатель увеличился с 5,57 до 5,84 млрд рублей. Численность сотрудников за год изменилась всего на две единицы и составила 26 317 человек. Впрочем, для такого фонда оплаты труда это довольно большой показатель, поэтому «Россельхозбанк» оказался кредитной организацией с самыми небольшими зарплатами из топ-10. В среднем сотрудники здесь получают 74 тыс. рублей в месяц.

Седьмое место — у лидера по росту ФОТ среди банков топ-10 «Совкомбанка». Показатель тут вырос в 2,1 раза — с 2,67 до 5,6 млрд рублей. Заметно увеличилась и численность сотрудников — с 11,3 до 14,9 тыс. человек, поэтому зарплата выросла не так сильно — на 60%, до 125 тыс. рублей. Такую ситуацию, как и в случае с банком «Открытие», можно связать с присоединением к «Совкомбанку» двух других кредитных организаций — «Росевробанка» и банка «СКИБ», которое было завершено в ноябре 2018 года. Еще более значительный рост зарплат, да и сами доходы больше — у сотрудников «Промсвязьбанка». ФОТ тут вырос на 68%, но зарплаты увеличились на 60%, с 86,7 до 139 тыс. рублей.

Замыкают десятку «Тинькофф Банк» и «Райффайзенбанк». Фонд оплаты труда тут составил 3,9 и 3,6 млрд рублей, с ростом на 33% и 15% соответственно. Численность персонала примерно одинаковая, но в «Тинькофф Банке» получают больше — 133,8 тыс. рублей против 119 тыс. рублей в «Райффайзенбанке».

Для сравнения приведем показатели крупнейшего татарстанского банка — «Ак Барса». По общему фонду оплаты труда он расположился на 25-м месте с 1,04 млрд рублей. За год он вырос лишь на 3%. При этом в банке работает 5,5 тыс. сотрудников. Средняя зарплата здесь, таким образом, на порядок меньше, чем в банках из топ-10 по ФОТ — всего 62,4 тыс. рублей в месяц.

Йошкар-олинская «Монета.Ру» ставит рекорды роста фонда зарплат

В десятку банков по наиболее высокому росту ФОТ вошли только две организации из топ-10. Это «Совкомбанк» (110%) и «Открытие» (99%). Остальные банки с наиболее заметным увеличением — небольшие, и занимают места с 80-го по 414-е в списке, отсортированном по величине квартального ФОТ.

Самый значительный рост — у небанковской кредитной организации из Йошкар-Олы «Монета.Ру» (занимается осуществлением расчетов и обслуживанием счетов юрлиц), фонд оплаты труда у нее вырос в 4,3 раза — с 3,3 до 14 млн рублей. Рост ФОТ в 2,8 раза — у коммерческого банка «ВРБ» (принадлежит лизинговым структурам ВТБ), здесь он вырос с 5,4 до 15 млн рублей. Рост в 2,2 раза — у «Эс-Би-Ай Банка» (бывшего «Яр-Банка», контролируется японским холдингом SBI Holdings) — тут ФОТ увеличился с 50,6 до 109,3 млн рублей.

Почти в два раза вырос ФОТ у банка «Фридом Финанс» (раньше располагался на Сахалине, а теперь в Москве) — с 35,8 до 68,9 млн рублей. «БКС-банк» Олега Михасенко, занимающий 80-е место по фонду оплаты труда, увеличил показатель на 85% — со 112,8 до 208,4 млн рублей. В десятку входит, кроме того, ижевская платежная небанковская кредитная организация «Электронные платежи» Константина Красноперова (8,1 млн рублей), адыгейский «Майкопбанк» (12,8 млн рублей) и в основном работающий с авиационной и космической промышленностью «НК Банк» (150,9 млн рублей). Все они увеличили ФОТ на 72—78%.

«Зенит» и его «дочка» — в лидерах среди банков, связанных с Татарстаном

Что касается банков Татарстана, помимо «Ак Барса» в топ-100 по фонду оплаты труда не входит ни один из них. Единственное условное исключение — банк «Зенит» с 32-го места. Полноценно татарстанским его считать нельзя — зарегистрирован он в Москве, но владельцем является «Татнефть», так что отношение к региону он, безусловно, имеет. Фонд оплаты труда в этом банке в первом квартале составил 862,6 млн рублей. За год показатель очень значительно увеличился — в полтора раза, с 572,7 млн рублей.

Второй по фонду оплаты труда татарстанский банк — зарегистрированный в Альметьевске «Девон-Кредит», принадлежащий вышеупомянутому «Зениту». Тут фонд оплаты труда в I квартале 2019 года составил 144,3 млн рублей — это на 39% больше, чем год назад. Тогда показатель составлял 103,8 млн рублей.

Следом за ним идет «Акибанк», расположившийся на 119-м месте по России с ФОТ в 120 млн рублей. За год показатель даже немного снизился — на 1%. А вот у «Банка Казани», оказавшегося на 138-м месте по фонду оплаты труда в России, показатель за год довольно существенно вырос — более чем на четверть, с 74,7 до 94,7 млн рублей.

Максим МАТВЕЕВ

