04.06.2019 09:45 186

Финансовое положение российских регионов существенно улучшилось в 2018 году — темпы роста доходов местных бюджетов превысили увеличение расходов (16% против 11%), а долговая нагрузка снизилась. Об этом говорится в обзоре Газпромбанка «Регионы России» (есть у «Известий»). Прогресс достигнут прежде всего благодаря увеличению поступлений от местных налогов, а не из-за поддержки бюджетов субъектов из федерального центра, подчеркнули аналитики. Впрочем, опрошенные «Известиями» эксперты уверены, что ближайшие годы не будут для регионов настолько уж «тучными». Им придется тратить деньги на нацпроекты.

Будь здоров!

В прошлом году собственные доходы регионов России (без учета Москвы) росли опережающими расходы темпами. Так, субъекты заработали на 16% больше, чем годом ранее — 6,4 трлн рублей. Траты увеличились всего на 11% — до 8,1 трлн рублей. Частично их оплатили из федерального центра, но даже за вычетом этой поддержки темп роста расходов был ниже, чем доходов. В результате финансовое положение регионов улучшилось. Например, с дефицитом бюджета год закончили всего 15 субъектов, тогда как годом ранее их было 40, говорится в обзоре.

Совокупный долг регионов (без учета Москвы) сократился на 5% — до 2,2 трлн рублей. Уровень кредитной нагрузки (отношение региональных обязательств к доходам) снизился на семь процентных пунктов и составил 34%, подсчитали аналитики. Это ключевой показатель, характеризующий устойчивость местного бюджета. Лидерами по нему стали Тюменская и Ленинградская области, а также Алтайский край. Худшие показатели продемонстрировали республика Мордовия, Орловская и Костромская области.

Положительные результаты объясняются прежде всего ростом в прошлом году цен на сырье, в частности, на нефть, газ и металлы, говорится в обзоре. Вкупе с некоторым ослаблением рубля это привело к значительному увеличению поступлений от налога на прибыль — на 26% по сравнению с 2017 годом. Кроме этого, регионам удалось собрать на 12% больше налогов на доходы физлиц, поскольку благодаря майскому указу президента номинальные зарплаты граждан выросли почти на 10%.

Замедление после рывка

В 2019 году большинство регионов также завершат год с профицитными или низкодефицитными бюджетами. При этом увеличение будет уже не таким значительным, так как основные драйверы — рост цен на сырьевые товары, динамика курса рубля и ВВП — будут слабее, чем в 2018 году, сказал «Известиям» один из авторов исследования, аналитик Газпромбанка Евгений Хилинский. Большинство регионов в перспективе двух–трех лет сохранят устойчивое финансовое положение, которого удалось достичь в 2018 году. Вместе с тем добиться стабильных финансовых метрик в регионах, имеющих крайне слабые бюджетные показатели, в ближайшей перспективе может быть непросто.

В Минфине «Известиям» сообщили, что проводят «взвешенную региональную политику». Замминистра финансов Леонид Горнин ранее говорил СМИ, что регионы сейчас наиболее устойчивы за последние 10 лет. Этому способствовали эффективная бюджетная политика, реструктуризация государственных кредитов и ответственные решения глав регионов. Желание решить проблему задолженности стало мощным стимулом для властей регионов наращивать собственную доходную базу. В целом все субъекты исполнили свои бюджеты с положительной динамикой, совокупный рост местных налоговых и неналоговых доходов в прошлом году составил 14% — они достигли 10,2 трлн рублей.

Заслуги регионального менеджмента в улучшении финансового состояния не следует преувеличивать, уверены опрошенные «Известиями» эксперты. На ситуацию повлияло ослабление рубля и рост мировых цен на сырье, что привело лишь к номинальному расширению налоговой базы. Тогда как скачков выпуска физических объемов продукции зафиксировано не было, заявила руководитель направления «Фискальная политика» Экономической экспертной группы Александра Суслина. Разворот трендов на глобальных рынках приведет к откату региональных успехов, полагает эксперт.

Такого же «тучного» года, как 2018-й, в ближайшем будущем для российских субъектов не предвидится, добавил профессор РАНХиГС Александр Дерюгин. Цены на сырье не будут значительно повышаться, следовательно, темпы роста региональных доходов замедлятся.

«Известия» попросили власти российских регионов прокомментировать причины улучшения или ухудшения их финансового положения. В Тюменской области сообщили, что кроме благоприятной конъюнктуры на сырьевых рынках, в регионе улучшился инвестиционный климат, благодаря чему было запущено более 300 крупных проектов стоимостью свыше 1,5 трлн рублей. В правительстве Башкортостана сказали, что обеспечить положительные показатели позволила реализация комплекса мер по оптимизации расходов. В пресс-службе Минфина Московской области ответили, что основную долю доходов обеспечили предприятия обрабатывающей промышленности и торговли. В 2019 году там ожидают увеличения поступлений в бюджет на 10%.

Бремя нацпроектов

В правительстве к прогрессу субъектов также отнеслись с долей скепсиса. Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев обратил внимание на регионы с самой неблагоприятной социально-экономической ситуацией и поручил профильным ведомствам разработать дополнительный комплекс мер по развитию отстающих. В числе проблемных глава правительства назвал Калмыкию, Мордовию, Марий Эл, Саратовскую, Курганскую и Пензенскую области, а также Республики Алтай и Тыву.

По мере того как реализация нацпроектов будет набирать обороты, финансовое положение регионов начнет осложняться, уверен Александр Дерюгин. Это «съест» значительную часть накопленного профицита местных бюджетов, поскольку им в любом случае придется инвестировать в рамках этих программ развития. Пик нагрузки придется на конец программы нацпроектов, поскольку для достижения показателей развития, утвержденных правительством, местным властям придется форсировать финансирование строительства.

Предполагается, что федеральный бюджет возьмет на себя 95% расходов для выполнения нового майского указа президента. Регионам придется профинансировать лишь 5% трат. Однако, как считает Александра Суслина, в реальности от местных бюджетов может потребоваться мобилизация значительно большего объема ресурсов, поскольку не все реальные затраты на нацпроекты учтены в их паспортах.

Дмитрий ГРИНКЕВИЧ