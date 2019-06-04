04.06.2019 09:48 269

Нефтедобытчики, а также производители табака и кокса возглавили список самых доходных специалистов по итогам прошлого года. Это следует из данных Росстата о размерах зарплат в различных отраслях экономики в пересчете за час, с которыми ознакомились "Известия ".

Верхушка рейтинга самых высокооплачиваемых отраслей экономики фактически не изменилась с 2017 года. Самыми "дорогими" специалистами остались нефтяники и газовики, чей час работы стоит 793 рубля. Таким образом, в пересчете на месяц они получали около 130 тысяч рублей.

Второе место заняли работники сферы производства табачных изделий с зарплатой 739 рублей в час (около 121 тысячи рублей в месяц). Почти тем же уровнем дохода (735 рублей в час) располагают производители кокса и нефтепродуктов.

Самые высокие темпы роста оплаты труда в 2018 году отмечались в области здравоохранения и социальных услуг, указывает издание. Почасовая оплата в этих сферах поднялась на 23 процента (260 рублей в час, примерно 43 тысячи рублей в месяц). Темпы роста на 18 процентов в прошлом году показали доходы работников сфер рыболовства и рыбоводства, а также производства прочих готовых изделий (627 рублей в час и 103 тысячи рублей в месяц в первом случае и 297 рублей в час и 49 тысяч рублей в месяц во втором случае).

В среднем по России в 2018 году почасовая оплата труда выросла на 11 процентов. Показатель составил 332 рубля.

Как подчеркивает издание, указанные данные Росстата касаются именно сфер деятельности компаний, но не профессий конкретных людей (так, зарплаты бухгалтера нефтяной компании и больницы могут серьезно отличаться).

Роман МАРКЕЛОВ