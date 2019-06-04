Конкретные суммы компенсации за грязную нефть не обсуждались на переговорах в Москве - Минэнерго РФ

04.06.2019 09:50 198

МОСКВА (Рейтер) — Участники переговоров в Москве 3 июня не обсуждали конкретные суммы компенсации за поставки загрязненной нефти из РФ, сообщил журналистам в понедельник заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин.

В понедельник в Москве прошла встреча между российскими поставщиками нефти и европейскими покупателями.

"Конкретные цифры еще не обсуждались, потому что сегодня важно было определить механизм, который мы сначала обсуждали внутренне с нефтяными компаниями. С Транснефтью в правительстве он был согласован, и сейчас — с нашими иностранными коллегами. Теперь у иностранных коллег есть понимание, как это будет происходить", — сказал Сорокин журналистам, комментируя итоги переговоров.

По его словам, каждая пара покупатель-продавец должна сама оценить размер ущерба.

"Это дело грузополучателя и грузоотправителя — договориться о разумной сумме. Мы сейчас дали коллегам механизм, потом это будет компенсироваться уже инфраструктурной компанией(Транснефтью)".

Он уточнил, что единой суммы компенсации для компаний не будет: "У всех различная стоимость фондирования, складирования и скорость подмеса нефти, то есть каждая компания, каждый получатель имеет различные издержки, связанные с этой ситуацией".

Транснефть надеется, что чистая российская нефть поступит на территорию Польши 9-10 июня, добавил вице-президент компании Сергей Андронов.

Польская PKN Orlen подтвердила, что ожидает возобновления поставок чистой нефти по нефтепроводу Дружба к 10 июня.

Олеся АСТАХОВА, Владимир СОЛДАТКИН