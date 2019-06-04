04.06.2019 09:53 245

МОСКВА (Рейтер) — Рубль удерживает плюс в паре с долларом на вечерних торгах понедельника, и на его стороне снижение валюты США на форексе и остановившееся падение нефти, а также напряженная ситуация с рублевой ликвидностью и отмечавшиеся дилерами продажи экспортной выручки после утреннего скачка валютного курса на локальные пики.

В начале же биржевой сессии понедельника рубль выходил на одномесячный минимум в паре с долларом США на фоне обвала нефтяных котировок и бегства от риска, вызванного опасениями за глобальный экономический рост из-за расширения торговых войн.

В первые минуты торгов был достигнут уровень 65,5975 за доллар впервые с 3 мая, далее рубль начал разворот в плюс.

К 18.00 МСК котировки пары доллар/рубль расчетами "завтра" были уже вблизи 65,36, и российская валюта набирает 0,1% от уровня предыдущего закрытия, ранее же рубль дорожал и до 65,17.

К евро рубль остается в минусе, отражая укрепление единой европейской валюты на форексе, к 18.00 МСК дешевея на 0,2% до 73,20.

Улучшение ситуации на локальном валютном рынке утром совпало по времени и с комментариями Кремля, выразившего надежду, что основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви и его партнер Филипп Дельпаль окажутся на свободе.

"Сейчас мы видим коррекцию после пятидневного снижения рубля, а ситуация такая, что рынок может "цепляться" за любой фактор, но не думаю, что это (разворот рубля в плюс) реакция на Калви", — сказал дилер крупного западного банка. По его мнению, экспортеры в последние дни продавали много валюты по высокому курсу, и рынок сейчас просто может избавляться от ее излишков, набиравшихся спекулянтами.

Нефть марки Brent в начале понедельника достигла минимального за 4 месяца значения, $60,55 за баррель, но сейчас котировки вблизи $61,90.

Цены на нефть приостановили падение после заверений Саудовской Аравии, де-факто лидера ОПЕК, о вероятном продолжении сотрудничества ведущих нефтепроизводителей для обеспечения стабильности рынка.

Тем не менее, реакция рубля на динамику нефти маловолатильна как при ее росте, так и при падении, что участники рынка связывают с валютными интервенциями Центробанка в рамках бюджетного правила, зависящих как раз от нефтяных цен.

"Рубль давно перестал бурно реагировать на каждый скачок цены на нефть. Поскольку цена Brent выше $60 за баррель, игроки сохраняют относительное спокойствие. Проблема, на мой взгляд, даже в том, что при росте цены на нефть выше $60, и даже $70 за баррель Brent рубль заметно не укреплялся", — сказал Георгий Ващенко из компании Фридом Финанс.

На форексе доллар США теряет 0,3% в паре с евро и 0,2% — к корзине из 6 валют. Дешевеет он и к ряду валют ЕМ-сегмента.

Фокус внимания может постепенно переключаться с темы торговых войн на макроэкономическую статистику США и возможные шаги ФРС, в частности, на пятничную публикацию трудовой статистики США, актуальную перед заседанием Федрезерва 18-19 июня, от итогов которого многие участники рынка ждут новых сигналов о возможном смягчения политики Федрезерва на горизонте нескольких месяцев.

Фьючерсы на ставку ФРС отражают более чем 50-процентную вероятность понижения ставки на заседании американского регулятора 30-31 июля.

На российском денежном рынке с прошлой недели наблюдается напряженная ситуация с рублевой ликвидностью после уплаты налогов, что косвенно может оказывать поддержку и курсу рубля.

Владимир АБРАМОВ