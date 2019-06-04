04.06.2019 10:02 329

Сеть магазинов «Пятерочка» может начать продажи SIM-карт МТС, «Мегафона» и «Вымпелкома» («Билайн»), рассказали «Известиям» партнер ритейлера, сотрудник одной из телекоммуникационных компаний и источник в одном из мобильных операторов «большой тройки». Эксперты считают привлечение в сеть сотовых компаний перспективным шагом, ведь магазины шаговой доступности покупатели посещают чаще, чем салоны связи. Дополнительный канал продаж интересен и операторам: спрос на SIM-карты в России по-прежнему огромен и составляет около 100 млн штук в год. Правда, для того чтобы схема заработала, нужно сформировать поведенческие привычки у граждан, а это небыстрый процесс.

О сроках спорят

SIM-карты операторов «большой тройки» могут начать продаваться в сети магазинов «Пятерочка». О том, что этот вопрос обсуждается, но финальных договоренностей пока нет, рассказал «Известиям» сотрудник одной из сотовых компаний. Это подтвердили и два других собеседника «Известий», знакомых с переговорами.

Представитель «Пятерочки» сказал «Известиям», что в планах ритейлера расширить ассортимент SIM-карт в магазинах сети, но за счет каких операторов, не уточнил. Главная цель, по его словам, — это удобство приобретения SIM-карты. Покупатель не тратит много времени на поход в салон сотовой связи. Вместо этого он прямо на кассе магазина получает возможность выбрать оператора и активировать SIM-карту, отметил он.

В мае на кассах «Пятерочки» появились SIM-карты Tele2 и работающих на его сети виртуальных операторов (MVNO, Mobile Virtual Network Operator) –– «СберМобайла», «Ростелекома» и Lycamobile. Сообщалось, что до конца мая SIM-карты появятся в 2,5 тыс. магазинов «Пятерочка» и по итогам тестирования ритейлер примет решение о масштабировании проекта.

«Мегафон» заинтересован в расширении каналов продаж и работе с крупными розничными сетями, сказал «Известиям» представитель оператора. Возможные продажи SIM-карт в «Пятерочке» он обсуждать не стал. Представители МТС и «Вымпелкома» от комментариев отказались.

Специфика продаж SIM-карт на кассах «Пятерочки» заключается в том, что абоненту не нужно проходить процедуру оформления контракта с участием продавца. Пользователю предлагается установить специальное мобильное приложение, просканировать штрихкод на упаковке SIM-карты, сделать селфи и сфотографировать свой паспорт (эти фото через приложение будут переданы оператору для идентификации абонента). По такой же схеме, скорее всего, будут продаваться и SIM-карты трех крупнейших российских сотовых компаний: иные форматы бессмысленны, сказал «Известиям» менеджер компании-партнера ритейлера.

Больше чем операторы

К концу марта у «Пятерочки» было чуть менее 14 тыс. магазинов, следует из отчета ее материнской X5 Retail Group. Для сравнения, крупнейшая в России сотовая розничная сеть МТС к концу I квартала 2019 года включала чуть менее 5,9 тыс. салонов, говорится в отчете оператора за I квартал 2019 года. У «Мегафона» их более 4 тыс., у «Вымпелкома» –– около 5 тыс., рассказали их представители.

Магазины есть там, где нет салонов связи операторов и сотовых дилеров, отметил гендиректор исследовательской компании «ТМТ Консалтинг» Константин Анкилов. По его словам, продажи новых SIM-карт в России в последние годы снижаются, но всё равно они очень велики.

Проникновение сотовой связи в стране уже давно превышает 100%. По итогам 2018 года в РФ было 255,7 млн абонентов (по количеству активных SIM-карт), подсчитала компания AC&M Consulting. И тем не менее в прошлом году в России было продано 97 млн SIM-карт, говорится в ее отчете. При этом численность активных абонентов практически не увеличивается, а продажи компенсируются оттоком пользователей, который в 2018 году, по данным AC&M, составил 39%.

Для «Пятерочки» продажа SIM-карт интересна в первую очередь с точки зрения расширения ассортимента и увеличения трафика покупателей, сказал «Известиям» гендиректор Telecom Daily Денис Кусков. Операторам же важен дополнительный канал продаж, который принесет им несколько сотен тысяч новых подключений в год. В «Пятерочке» при идентификации пользователей с помощью мобильного приложения себестоимость продаж ниже, чем в салонах связи, так как трудозатраты меньше, отметил Денис Кусков. Эксперт полагает, что рынок SIM-карт от продаж в «Пятерочке» в целом не изменится –– несколько лет назад эффект был бы сильнее.

Денис Кусков и управляющий партнер AC&M Consulting Михаил Алексеев считают сотрудничество операторов с крупной неспециализированной розницей перспективным. Значительная часть SIM-карт в Европе продается в магазинах сетевых ритейлеров. Более того, у таких сетей, как Carrefour и Tesco, есть свои виртуальные операторы, отметил Михаил Алексеев.

По мнению эксперта, качество подключений в «Пятерочке» (то есть средний счет абонента и срок его обслуживания у оператора) может оказаться не ниже, чем у подключений, сделанных в другой мультибрендовой рознице. Но следить за продажами одного крупного партнера оператору проще и дешевле, чем за множеством мелких дилеров, считает эксперт.

Впрочем, «Пятерочка» может стать лишь дополнительным, далеко не основным каналом продаж для операторов «большой тройки», считает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Влиять на рынок новых подключений этот канал не будет: покупатели пока не привыкли ходить за SIM-картами в розницу такого формата — для этого должно пройти время, полагает он. И уж точно продажи в «Пятерочке» не повлияют на доли, которые операторы сейчас занимают на рынке по количеству абонентов, уверен эксперт.

Валерий КОДАЧИГОВ, Евгения ПЕРЦЕВА