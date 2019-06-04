04.06.2019 18:04 207

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов раскритиковал планы по отмене 10 тыс. советских ГОСТов. Это приведет к росту фальсификата в магазинах, написал политик в Twitter.

По словам Зюганова, дефективные менеджеры ничего не умеют делать качественно.

«Поэтому на витринах наших магазинов — товары, зачастую опасные для нашей жизни и здоровья… Избавятся от советских ГОСТов — полностью откроют шлюзы для подделок и фальсификата…» — цитирует Зюганова НСН .

3 июня глава Росстандарта Алексей Абрамов сообщил, что в России планируют отменить примерно 10 тыс. ГОСТов, действующих со времен СССР и мешающих развитию бизнеса и экономики .