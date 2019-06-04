04.06.2019 18:05 186

Рост производства электроэнергии, реализация масштабных инвестпроектов по модернизации сибирских электростанций и избавление от бремени санкций США — таковы главные результаты деятельности En+ Group в I квартале 2019 года, о чем свидетельствует опубликованная компанией отчетность.

В январе–марте компания инвестировала в развитие 2,8 млрд рублей. Ключевым инвестиционным проектом энергетического сегмента группы является программа «Новая энергия», в рамках которой производится модернизация четырех принадлежащих компании сибирских ГЭС (Красноярской, Братской, Иркутской и Усть-Илимской). Модернизация предусматривает замену как основного, так и вспомогательного оборудования.

Сумма инвестиций на программу модернизации только Красноярской ГЭС в последние три года составила 3,1 млрд рублей. В I квартале на электростанции был введен в эксплуатацию гидроагрегат с новым рабочим колесом.

«Во II квартале мы намерены дать старт масштабной программе переоборудования Иркутской ГЭС. Уже в июле на станции будет установлен новый гидроагрегат, ожидаем, что первые киловатт-часы на новом оборудовании будут выработаны уже в июле 2020-го», — рассказал «Известиям» генеральный директор En+ Group Владимир Кирюхин. Всего на станции будет установлено четыре новых агрегата, мощность каждого из которых после замены увеличится с 82,8 до 105,7 МВт.

Благодаря модернизации коэффициент полезного действия оборудования сибирских ГЭС, входящих в En+, вырастет до 96,7%. Кроме того, уменьшатся расходы на ремонт и улучшатся рабочие характеристики агрегатов и станций в целом. Новое оборудование позволит повысить уровень безопасности и надежности всех станций, а общий рост доли экологически чистой электроэнергии в общем балансе группы ведет к сокращению выбросов парниковых газов.

Хотя реализация программы продолжается, отдача от модернизации уже чувствуется. В январе–марте обновленное оборудование позволило дополнительно произвести на ГЭС En+ Group 271 млн кВт⋅ч электроэнергии. Планируется, что по итогам реализации программы сибирские гидростанции En+ начиная с 2022 года увеличат производство электроэнергии на 2 млрд кВт⋅ч в год, пропуская через турбины тот же объем воды.

В I квартале по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года производство электроэнергии увеличилось на 9,1%? до 19,2 млрд кВт⋅ч. Что касается генерации на ГЭС, то она выросла на 17,4% и достигла 14,2 млрд кВт⋅ч, составив чуть менее трех четвертей всей электроэнергии, произведенной на предприятиях группы.

Другим ключевым направлением развития энергетического сегмента En+ стал проект повышения эффективности ТЭЦ в Ангарске. Его суть состоит в переносе мощности с местной ТЭЦ-1, станции, вывезенной в конце 1940-х в качестве трофея из Германии, на современную ТЭЦ-9. В I квартале 2019 года была произведена поставка основных паропроводов, выполняется монтаж РОУ ТЭЦ-9 и подготовка к активным работам в летний период 2019 года.

Всего в проект будет вложено 3,3 млрд рублей. Он будет завершен в следующем году и позволит улучшить экологическую ситуацию в городе за счет введения в эксплуатацию более современного оборудования. Компания ожидает, что инвестиции в модернизацию ТЭЦ окупятся за 10 лет.

В I квартале 2019-го на финансовые результаты деятельности En+ Group оказывали влияние внешние факторы, в частности, введенные в прошлом году и снятые только в конце нынешнего января санкции США, а также торговая война США и Китая, приведшая к снижению спроса на алюминий по всему миру. Кроме того, некоторые финансовые показатели ухудшились из-за курсовой разницы: доллар в I квартале 2019 года стоил на 16% дороже, чем в январе–марте прошлого года.

В итоге выручка группы в январе–марте снизилась на $163 млн в сравнении с последним кварталом 2018 года. В то же время чистая прибыль выросла на $170 млн, до $409 млн. Одновременно энергетическое подразделение компании сумело нарастить все показатели в рублевом выражении. К примеру, продажи электричества увеличились на 7%, до 36,4 млрд рублей, а тепла — на 4,2%, до 9,9 млрд рублей.

По словам Владимира Кирюхина, стратегической задачей компании является повышение эффективности производства. «Особенно важно, что уже заметный эффект дает программа модернизации ГЭС «Новая энергия», обеспечившая около 13% от всей дополнительной выработки ГЭС по итогам I квартала. Планируем использовать полученный опыт для дальнейшего повышения эффективности операционной деятельности En+ Group», — отметил он.

Харитон ГАЛИЦКИЙ