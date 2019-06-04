04.06.2019 19:49 221

БРЮССЕЛЬ (Рейтер) — Новый президент Украины Владимир Зеленский сказал во вторник, что готов вести переговоры с Россией, чтобы прекратить войну на востоке Украины, но будет придерживаться цели предыдущего руководства — однажды присоединиться к альянсу НАТО.

Выступая в штаб-квартире НАТО, Зеленский сказал, что будет держать Украину "на пути европейской и евроатлантической интеграции" и что одна из его главных целей — проведение реформ в сфере внутренней безопасности, чтобы приблизить страну к НАТО.

Комментарии Зеленского во время первой зарубежной поездки в качестве президента, вероятно, успокоят западные правительства, которые инвестировали значительные средства в Украину.

Робин ЭММОТТ